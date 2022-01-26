Reuniões do comando da Ufes agora serão transmitidas ao vivo

O Conselho Universitário, segundo o estatuto da instituição, é o órgão superior deliberativo e consultivo da Ufes em matéria de política universitária, administrativa, financeira, estudantil e de planejamento. Seria algo como um parlamento que debate as grandes questões envolvendo a vida da universidade.
As sessões ordinárias do Conselho Universitário ocorrem uma vez por mês. No total, o colegiado é composto por 30 membros: reitor (presidente), vice-reitor, diretores dos 11 centros de ensino, reitor do período imediatamente anterior, pró-reitores de Administração, de Gestão de Pessoas, de Planejamento e Desenvolvimento Institucional e de Assuntos Estudantis e Cidadania, diretor superintendente do Hospital Universitário
, três representantes dos professores, três representantes dos servidores técnico-administrativos e cinco representantes dos estudantes.
Além do Conselho Universitário, serão transmitidas ao vivo as sessões ordinárias e extraordinárias dos Conselhos Superiores da Ufes: Conselho de Curadores e de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe). Portanto, a sessão ordinária do Cepe agendada para esta sexta-feira (28), às 9h, também será transmitida pelo mesmo canal.
A transmissão ao vivo, pelas redes sociais
, não se aplica às sessões ou às reuniões cujo conteúdo a ser discutido esteja caracterizado como informação de acesso restrito.