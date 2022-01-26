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Leonel Ximenes

Reuniões do comando da Ufes agora serão transmitidas ao vivo

Sessões ordinárias do Conselho Universitário, composto por 30 membros, começam a ser exibidas nesta quinta (27) no YouTube

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 17:58

Públicado em 

26 jan 2022 às 17:58
Leonel Ximenes

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Sala onde são realizadas as reuniões dos Conselhos Superiores da Ufes
Sala onde são realizadas as reuniões dos Conselhos Superiores da Ufes Crédito: Superintendência de Comunicação/Ufes
As reuniões do Conselho Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) passarão a ser transmitidas, ao vivo, no canal do YouTube dos Conselhos Superiores da Ufes (https://www.youtube.com/channel/UCpu2lnxoYZU6sBRSrNkherg). A primeira reunião, na modalidade virtual por causa da pandemia de Covid, será transmitida nesta quinta (27), às 14h.
O Conselho Universitário, segundo o estatuto da instituição, é o órgão superior deliberativo e consultivo da Ufes em matéria de política universitária, administrativa, financeira, estudantil e de planejamento. Seria algo como um parlamento que debate as grandes questões envolvendo a vida da universidade.
As sessões ordinárias do Conselho Universitário ocorrem uma vez por mês. No total, o colegiado é composto por 30 membros: reitor (presidente), vice-reitor, diretores dos 11 centros de ensino, reitor do período imediatamente anterior, pró-reitores de Administração, de Gestão de Pessoas, de Planejamento e Desenvolvimento Institucional e de Assuntos Estudantis e Cidadania, diretor superintendente do Hospital Universitário, três representantes dos professores, três representantes dos servidores técnico-administrativos e cinco representantes dos estudantes.

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Além do Conselho Universitário, serão transmitidas ao vivo as sessões ordinárias e extraordinárias dos Conselhos Superiores da Ufes: Conselho de Curadores e de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe). Portanto, a sessão ordinária do Cepe agendada para esta sexta-feira (28), às 9h, também será transmitida pelo mesmo canal.
A transmissão ao vivo, pelas redes sociais, não se aplica às sessões ou às reuniões cujo conteúdo a ser discutido esteja caracterizado como informação de acesso restrito.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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