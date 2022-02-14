Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • MPF recomenda alteração sobre cotas no edital do concurso da Ufes
20 vagas

MPF recomenda alteração sobre cotas no edital do concurso da Ufes

Procuradoria alega que o documento viola os objetivos da lei de cotas, uma vez que elimina do processo seletivo os candidatos reprovados pela Comissão de Heteroidentificação

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 16:15

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 fev 2022 às 16:15
Data: 05/01/2020 - ES - Vitória - Reitoria da Ufes- Editoria: Cidades - Ricardo Medeiros - GZ
Solicitação do MPF foi encaminhada à reitoria da Ufes Crédito: Ricardo Medeiros
O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) recomendou à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) alterar o item do edital do concurso para técnico administrativo que prevê a eliminação dos candidatos reprovados pela Comissão de Heteroidentificação.
De acordo com  procuradoria, o documento viola os objetivos da lei de cotas, uma vez que, de acordo com as regras do processo seletivo, os eliminados não podem ser alocados na lista de ampla concorrência, mesmo atingindo nota para aprovação.
A recomendação foi assinada pela procuradora regional dos Direitos do Cidadão Elisandra de Oliveira Olímpio e entregue ao reitor da instituição, Paulo Sérgio de Paula Vargas, na última quinta-feira (10). A Ufes tem cinco dias para informar se haverá acatamento ou não do recomendado.
Segundo a procuradoria, o item 15.11 do edital, estabelece que “(...) na hipótese de constatação de autodeclaração étnico-racial em desacordo com os critérios estabelecidos no item 15.8 deste edital, ainda que tenha obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência e independentemente de alegação de boa-fé, o candidato (cotista) será eliminado do concurso”.

Veja Também

Ufes abre concurso com 17 vagas e salário de até R$ 4,6 mil

Para o MPF, tal previsão impõe uma “presunção absoluta de má-fé” do candidato, caso ele não seja aprovado perante a Comissão de Heteroidentificação, o que vai de encontro a princípios fundamentais do Direito brasileiro.
A recomendação do órgão ressalta que existe, inclusive, ação civil já julgada no Distrito Federal reconhecendo a ilegalidade de uma norma idêntica publicada em edital de outra instituição. Além disso, a advertência frisa, ainda, que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região tem entendido que somente a falsidade deliberada constitui requisito para a exclusão do candidato reprovado na fase de heteroidentificação.
A procuradoria exige que a Ufes altere imediatamente esse item do edital, permitindo que candidatos reprovados perante a comissão sejam alocados na lista de ampla concorrência, exceto em caso de falsidade deliberada.
A Ufes informou que recebeu a notificação do MPF sobre o edital nº 70/2021 no dia 11 de fevereiro e que a resposta será encaminhada ao órgão nesta terça-feira (15). Na ocasião, será informado que a retificação do documento já foi publicada no dia 7 de fevereiro no Diário Oficial da União.
MPF recomenda alteração sobre cotas no edital do concurso da Ufes

Veja Também

142 seleções e concursos têm inscrições abertas para 22 mil vagas no Brasil

O edital de abertura das vagas para servidores técnico-administrativos e a retificação do documento podem ser consultados em progep.ufes.br.
O concurso da Ufes oferece 20 vagas para cargos de níveis técnico e superior. Aos aprovados terão carga horária de 40 horas semanais e salários entre R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66. As inscrições podem ser feitas até 20 de março, no site.
PROFESSORES
O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) também enviou ofício à Ufes solicitando informações acerca de uma representação recebida noticiando suposta irregularidade na publicação de quatro editais de contratação de professores publicados em novembro de 2021, no que diz respeito à reserva de vagas a candidatos negros.
O órgão quer que a universidade esclareça o motivo pelo qual optou-se pela publicação de quatro editais diversos, com distribuição de vagas por meio de área/subárea, e qual o fundamento jurídico e/ou político para tal, considerando que, apesar de serem destinadas a centros/departamentos diversos, trata-se de provimento para cargo único: professor do magistério superior do quadro permanente.
O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu sobre o assunto por meio da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41. A decisão considerou o fracionamento de vagas ilegal: “os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas”.
O prazo para a Ufes se manifestar é de 10 dias. A Ufes informou que a notificação foi recebida e a resposta será encaminhada dentro do prazo estabelecido pelo MPF.

LEIA MAIS

Concurso aberto no ES: saiba o que faz um trabalhador portuário avulso

Inscrições para concurso da Sedu com 1.500 vagas começam nesta sexta

Além da Sedu, veja como estão os outros 12 concursos do ES para 2022

Ano do concurseiro: 2022 tem concursos previstos com 70 mil vagas no país

Mais de 5,8 mil vagas para quem quer seguir carreira militar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos MPF UFES Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados