142 seleções e concursos têm inscrições abertas para 22 mil vagas no Brasil

Quem sonha com um cargo no serviço público pode aproveitar 142 processos seletivos e concursos públicos com inscrições abertas nesta semana. Os editais oferecem mais de 22 mil vagas em todo o país. Há chances para cargos efetivos e temporários e disponíveis para profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Os postos são destinados a diversas carreiras em áreas como militar, jurídica, tributária e do magistério.
Os salários podem chegar a R$ 30.342 no Ministério Público de Pernambuco. As chances são para o cargo de procurador de Justiça e os interessados podem se inscrever até o dia 21 de fevereiro.
No Espírito Santo, as inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) podem ser feitas até esta sexta-feira (18). São 1.500 vagas, sendo 800 para professores, 100 para pedagogos e 600 para agente de suporte educacional. A remuneração chega a R$ 4,9 mil.
Outra seleção aberta é a do Órgão de Gestão de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário Avulso (Ogmo-ES). São 600 chances no processo seletivo, sendo 150 imediatas e outras 450 para cadastro de reserva. Os interessados podem se inscrever até 20 de fevereiro.
Já a Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo de agentes comunitário de saúde. A oferta é de 53 vagas, destinadas a candidatos de nível médio.