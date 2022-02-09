Sedu abre processo seletivo para contratar cuidador temporário

A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo Sedu ) vai abrir processo seletivo simplificado para o cargo de cuidador para atendimento aos estudantes com deficiência e transtorno global de desenvolvimento. As contratações são temporárias para atender as necessidades da rede pública e os selecionados farão parte de um cadastro de reserva.

O profissional que for atuar nas escolas de tempo parcial terá carga horária de 30 horas semanais e subsídio de R$ 1.212, mais auxílio-alimentação de R$ 225. Já para trabalhar em unidades de tempo integral o salário será de R$ 1.275,57 para jornada de 40 horas.

Prédio da Secretaria de Estado da Educação - SEDU Crédito: Carlos Alberto Silva

Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio e curso de cuidador ou prestação de assistência à pessoa com deficiência, com carga horária mínima de 80 horas. A seleção contará com duas etapas. Na primeira, haverá inscrição e declaração de títulos, de caráter classificatório; enquanto que a segunda será composta por chamada, comprovação de títulos e formalização do contrato de trabalho.

As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 10 de fevereiro de 2022 até as 17 horas do dia 17 de fevereiro de 2022, pelo site www.selecao.es.gov.br

Os contratos terão validade até dezembro e poderão ser prorrogados até o final do ano letivo do ano que vem.

Os cuidadores têm como atribuições: