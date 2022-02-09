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Ensino médio

Sedu abre processo seletivo para contratar cuidador temporário

Profissionais vão atender estudantes com deficiência e transtorno global de desenvolvimento em escolas da rede estadual; inscrições começam no dia 10 de fevereiro

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 13:43

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 fev 2022 às 13:43
A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para o cargo de cuidador para atendimento aos estudantes com deficiência e transtorno global de desenvolvimento. As contratações são temporárias para atender as necessidades da rede pública e os selecionados farão parte de um cadastro de reserva.
O profissional que for atuar nas escolas de tempo parcial terá carga horária de 30 horas semanais e subsídio de R$ 1.212, mais auxílio-alimentação de R$ 225. Já para trabalhar em unidades de tempo integral o salário será de R$ 1.275,57 para jornada de 40 horas.
Sedu
Prédio da Secretaria de Estado da Educação - SEDU Crédito: Carlos Alberto Silva
Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio e curso de cuidador ou prestação de assistência à pessoa com deficiência, com carga horária mínima de 80 horas. A seleção contará com duas etapas. Na primeira, haverá inscrição e declaração de títulos, de caráter classificatório; enquanto que a segunda será composta por chamada, comprovação de títulos e formalização do contrato de trabalho.
As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 10 de fevereiro de 2022 até as 17 horas do dia 17 de fevereiro de 2022, pelo site www.selecao.es.gov.br.

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Os contratos terão validade até dezembro e poderão ser prorrogados até o final do ano letivo do ano que vem.
Os cuidadores têm como atribuições:
  • Acompanhar e auxiliar os estudantes com deficiência e/ou Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) severamente comprometido, no desenvolvimento de atividades rotineiras, quando este não conseguir realizá-las de forma autônoma; 
  • Auxiliar nos cuidados e hábitos de higiene; 
  • Estimular e ajudar na alimentação e na constituição de hábitos alimentares; 
  • Auxiliar na locomoção; 
  • Realizar mudanças de posição para maior conforto do estudante, dentro ou fora da sala de aula;
  • Manter interlocução com os professores da classe comum, visando atender ao estudante em situações que demandam a movimentação da turma; 
  • Comunicar à equipe da escola sobre quaisquer alterações de comportamento do estudante para que possam ser observados; 
  • Acompanhar outras situações que se fizerem necessárias para a realização das atividades
  • cotidianas do estudante com deficiência e/ou TGD durante a permanência na escola e atuação em todas as atividades escolares necessárias, em todos os níveis e modalidades de ensino.

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