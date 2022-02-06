Mais de 18 mil vagas em 137 concursos e seleções; salários de até R$ 32 mil

Mais de 18 mil vagas estão abertas em todo o país em 137 concursos públicos e processos seletivos a partir desta segunda-feira (7). Os postos são para cargos efetivos e temporários e disponíveis para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Há chances nos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, nas mais diversas funções.
O Ministério Público do Rio de Janeiro tem oportunidades para promotor e o órgão paga o maior salário entre os certames, R$ 32.004. O prazo para se inscrever vai até o dia 10 de fevereiro. Também há vagas para a mesma função no Ministério Público de Pernambuco. Neste caso, a remuneração é de R$ 30.342.
No Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) abriu concurso com 1.500 vagas, sendo 800 para professores, 100 para pedagogos e 600 para agente de suporte educacional. As inscrições vão até 18 de fevereiro. O salário dos profissionais chega a R$ 4,9 mil.
Também estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Órgão de Gestão de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário Avulso (Ogmo-ES). São 600 chances, sendo 150 imediatas e outras 450 para cadastro de reserva. Os interessados podem se inscrever até 20 de fevereiro.
As inscrições para o concurso da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) começam nesta segunda, 7 de fevereiro. A oferta é de 16 vagas com salários que variam de R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66.