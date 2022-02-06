Mais de 18 mil vagas em 137 concursos e seleções; salários de até R$ 32 mil

O Ministério Público do Rio de Janeiro tem oportunidades para promotor e o órgão paga o maior salário entre os certames, R$ 32.004. O prazo para se inscrever vai até o dia 10 de fevereiro. Também há vagas para a mesma função no Ministério Público de Pernambuco. Neste caso, a remuneração é de R$ 30.342.