Forças Armadas têm mais de 2,2 mil vagas em concursos públicos

Formatura de novos sargentos da Aeronáutica Crédito: Aeronáutica/Divulgação

As Forças Armadas têm 2.294 vagas abertas em cinco concursos públicos . As oportunidades estão disponíveis em diversas regiões do país, todas destinadas a candidatos que tenham o ensino médio. Os salários podem chegar a R$ 11 mil, de acordo com o processo seletivo.

Os candidatos devem ficar atentos, pois algumas inscrições terminam já esta semana. É o caso da seleção para admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento de 2023 (EAGS) da Força Aérea Brasileira (FAB). São 237 vagas, distribuídas nas áreas de eletrônica, administração, enfermagem, eletricidade, informática, laboratório, obras, pavimentação, topografia, radiologia e música.

A remuneração durante o curso de formação, é de R$ 1.199, mais adicional militar de R$ 156 e adicional de compensação orgânica no valor de R$ 133,50. Após o curso, o salário para a patente de terceiro sargento é de R$ 5.590,44.

Para participar, o candidato precisa ter idade entre 17 e 24 anos (até 31 de dezembro de 2023), ensino médio completo e curso técnico na área de interesse. Os interessados podem se inscrever até as 15h de 3 de fevereiro, no site da FAB . A taxa de participação custa R$ 80.

As provas objetivas estão marcadas para serem aplicadas no dia 24 de abril. A escola fica em Guaratinguetá, São Paulo

VOLUNTÁRIOS

Outro concurso da Aeronáutica prevê o preenchimento de 834 postos para prestação do serviço militar voluntário em 17 estados e no Distrito Federal. As chances são para cozinheiro, motorista, motorista bombeiro e arrumador.

Há ainda oportunidades com exigência de formação técnica para trabalhar nas áreas de administração, comunicações, controle de tráfego aéreo, desenho, eletricidade, enfermagem, eletromecânica, eletrônica, informática, laboratório, logística, mecânica de aeronaves, nutrição e dietética, obras, produção de áudio e vídeo, processos fotográficos, pavimentação, radiologia, saúde bucal e topografia.

Os aprovados ocuparão o cargo de terceiro-sargento, com salário inicial de R$ 3.825. A idade máxima para participação é de 40 anos na data da incorporação, prevista para 13 de junho de 2022.

As vagas são para servir no Distrito Federal, além das cidades do Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de sexta-feira, dia 4 de fevereiro, no site

SARGENTOS

O terceiro concurso da Aeronáutica com inscrições abertas é para o ingresso no Curso de Formação de Sargentos (CFS) em 2023. Neste caso, são 243 oportunidades.

Há postos em cinco especialidades: mecânica de aeronaves (90), material bélico (15), guarda e segurança (30), controle de tráfego aéreo (96) e equipamento de voo (12). As três primeiras áreas são exclusivas a homens, enquanto as duas últimas podem ser disputadas por candidatos de ambos os sexos. Os interessados devem ter idade entre 17 e 24 anos (até 31 de dezembro de 2023).

As inscrições poderão ser feitas de 14 de fevereiro a 14 de março, no site no concurso . O valor da taxa é de R$ 80.

Durante o curso, os recrutas serão considerados praças especiais e terão vencimentos de R$ 1.500. A corporação também concede alimentação, alojamento, fardamento e assistências médico-hospitalar e dentária. Após a formação, os militares passarão ao posto de terceiro-sargento, com salário de cerca de R$ 5.500. Eles poderão servir em todo o território nacional.

MARINHA

A Marinha do Brasil está com dois concursos abertos para a seleção de novos militares. A primeira delas é destinada a preencher 20 vagas para admissão à Escola Naval. A instituição de ensino superior fica na cidade do Rio de Janeiro (RJ) e forma militares para atuação como oficiais da corporação.

A oferta é de 12 postos para mulheres e 8 para homens. Para participar, é necessário ter nível médio completo ou em fase de conclusão; idade entre 18 e 22 anos (em 30 de junho de 2023); e altura mínima de 1,54m e máxima de 2m.

Os aprovados realizarão curso de graduação com duração de quatro anos, em regime de internato. Durante este período, eles terão vencimentos de R$ 1,5 mil. Após a formatura, já no cargo de segundo-tenente, o salário sobe para quase R$ 11 mil.

As inscrições seguem até as 23h59 de 13 de fevereiro, no endereço eletrônico da Marinha . A taxa é de R$ 100.

FUZILEIROS NAVAIS

Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. São 720 vagas para estudar no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (Ciampa), no Rio de Janeiro (RJ), e 240 no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília, no E a Marinha tem ainda tem 960 oportunidades para jovens do sexo masculino no. São 720 vagas para estudar no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (Ciampa), no Rio de Janeiro (RJ), e 240 no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília, no Distrito Federal

Os requisitos para participar do processo seletivo são: idade entre 18 e 21 anos (em 30 de junho de 2023) e ensino médio completo.

As inscrições podem ser feitas até 24 de março, na página da Marinha . A taxa é de R$ 40.

O curso tem duração aproximada de 17 semanas. Os aprovados serão matriculados como aprendiz-fuzileiro naval, com direito a remuneração de R$ 1.300, alimentação, uniforme e assistências médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.