Mais de 25 mil vagas em 153 concursos e seleções; salários de até R$ 32 mil

A maior remuneração chega a R$ 32.004 para o cargo de promotor do Ministério Público do Rio de Janeiro. O prazo para se inscrever termina no dia 10 de fevereiro. Também há vagas para a mesma função no Ministério Público de Pernambuco. Neste caso, a remuneração é de R$ 30.342.

Quem procura seguir carreira na área judiciária pode se inscrever no concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT). São com 112 vagas, sendo 24 para técnico judiciário (nível médio) e 88 para analista judiciário (nível superior). Os salários variam de R$ 7.591,39 a R$ 12.155,30, respectivamente. As inscrições, neste caso, podem ser feitas de 7 de fevereiro e vai até 14 de março.