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Em todo o país

Mais de 25 mil vagas em 153 concursos e seleções; salários de até R$ 32 mil

No Espírito Santo, estão abertas 1.500 vagas no processo seletivo da Secretaria de Educação; confira a lista completa, o prazo das inscrições e os editais

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 13:02

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 jan 2022 às 13:02
Concurseiros de todo o país têm mais de 25 mil vagas abertas em 153 concursos públicos e processos seletivos a partir desta segunda-feira (31). Os postos são para carreiras efetivas e temporárias em carreiras voltadas para áreas de segurança pública, saúde e educação, entre outras. Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade.
A maior remuneração chega a R$ 32.004 para o cargo de promotor do Ministério Público do Rio de Janeiro. O prazo para se inscrever termina no dia 10 de fevereiro. Também há vagas para a mesma função no Ministério Público de Pernambuco. Neste caso, a remuneração é de R$ 30.342.
No Espírito Santo, o destaque fica por conta do concurso público da Secretaria de Educação, que oferece 1.500 vagas. São 800 chances para professores, 100 para pedagogos e 600 para agente de suporte educacional. Os interessados podem se inscrever até 18 de fevereiro. O salário dos profissionais chega a R$ 4,9 mil.
As prefeituras de Venda Nova do Imigrante e Cachoeiro de Itapemirim têm oportunidades para profissionais temporários. A oferta é de 123 e 203 vagas, respectivamente.
Estudo para concurso público
Estudo para concurso público Crédito: Pixabay
Mais de 25 mil vagas em 153 concursos e seleções; salários de até R$ 32 mil
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abre a partir de 7 de fevereiro as inscrições para o novo concurso de servidores. São 16 vagas com salários que variam de R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66.
Quem procura seguir carreira na área judiciária pode se inscrever no concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT). São com 112 vagas, sendo 24 para técnico judiciário (nível médio) e 88 para analista judiciário (nível superior). Os salários variam de R$ 7.591,39 a R$ 12.155,30, respectivamente. As inscrições, neste caso, podem ser feitas de 7 de fevereiro e vai até 14 de março.

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