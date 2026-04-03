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Álvaro Moura

Artigo de Opinião

É diretor da Premium. Foi diretor de Globo.com, Rede Globo e Rede Gazeta
Álvaro Moura

Corrida da Penha: a prova que virou parte da identidade capixaba

Desde o início, pensamos a corrida como uma forma de conectar pessoas a um dos maiores símbolos do Espírito Santo, ampliando sua presença e fortalecendo ainda mais um momento que já faz parte da essência do capixaba
Álvaro Moura
É diretor da Premium. Foi diretor de Globo.com, Rede Globo e Rede Gazeta

Publicado em 03 de Abril de 2026 às 10:00

Publicado em 

03 abr 2026 às 10:00
Há corridas que começam com um tiro de largada. Outras começam antes — na intenção, no que representam e no que são capazes de mobilizar.
Quando criamos a Corrida da Penha, a ideia nunca foi fazer apenas mais uma prova no calendário. Sempre acreditei que corrida precisa ter alma, precisa ter identidade, precisa significar algo além do percurso e do tempo. Porque, no fim, quando o esporte ganha significado, ele mobiliza muito mais do que atletas — mobiliza um Estado inteiro.
Desde o início, pensamos a corrida como uma forma de conectar pessoas a um dos maiores símbolos do Espírito Santo, ampliando sua presença e fortalecendo ainda mais um momento que já faz parte da essência do capixaba. Não como um evento isolado, mas como um movimento capaz de dar visibilidade, aproximar e envolver — muito além da corrida.
Corrida da Penha, 2024
Corrida da Penha de 2024 Crédito: Carlos Alberto Silva
Na primeira edição, o percurso saía da Catedral e seguia pela Carlos Lindenberg até a Prainha, aos pés do Convento da Penha. Era realizada no sábado e, de certa forma, abria a Romaria dos Homens. Funcionava como uma pré-romaria vivida em movimento, carregando consigo um significado que conectava pessoas, história e território.
Com o tempo, o percurso mudou, a prova evoluiu e cresceu. Mas a essência permaneceu. Hoje, são milhares de corredores, de todo o Espírito Santo e também de fora, participando de algo que ultrapassa o esporte e se transforma em experiência, em encontro, em pertencimento. Porque, para muitos, já não é apenas correr — é fazer parte.

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Talvez seja isso que explique sua permanência ao longo de duas décadas. Existem eventos que acontecem. E existem aqueles que ficam.
A Corrida da Penha é, acima de tudo, um movimento que ajudou a ampliar, valorizar e projetar ainda mais um dos momentos mais importantes do Espírito Santo. E segue assim — relevante, viva e fazendo sentido — porque nasceu com propósito.

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