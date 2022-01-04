Ufes abre novo concurso para servidores com salário de até R$ 4,6 mil

De acordo com o edital, os campi da Capital (Goiabeiras e Maruípe) têm postos para técnico em contabilidade, técnico em tecnologia da informação, analista em tecnologia da informação, economista, enfermeiro, produtor cultural e técnico em assuntos educacionais. Já para o campus de São Mateus a seleção será para técnico em tecnologia da informação.