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Provas em maio

Ufes abre novo concurso para servidores com salário de até R$ 4,6 mil

Oportunidades são voltadas para cargos de níveis técnico e superior nos campi de Goiabeiras, Maruípe e São Mateus; inscrições poderão ser feitas de 7 a 20 de março

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 10:11

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 jan 2022 às 10:11
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai abrir novo concurso público para o quadro de servidores. Ao todo, são 16 vagas, sendo 15 para os campi de Vitória e uma para o campus de São Mateus. A remuneração para os cargos de nível superior é de R$ 4.638,66, enquanto que para os de nível técnico R$ 2.904,96. Os valores já incluem auxílio-alimentação no valor de R$ 458.
De acordo com o edital, os campi da Capital (Goiabeiras e Maruípe) têm postos para técnico em contabilidade, técnico em tecnologia da informação, analista em tecnologia da informação, economista, enfermeiro, produtor cultural e técnico em assuntos educacionais. Já para o campus de São Mateus a seleção será para técnico em tecnologia da informação.
Murais de mosaico na Grande Vitória
Mural de Raphael Samú no campus da UFES em Goiabeiras Crédito: Vitor Jubini
Ufes abre novo concurso para servidores com salário de até R$ 4,6 mil
Os interessados poderão se inscrever no período de 7 a de fevereiro a 20 de março de 2022, no endereço eletrônico da instituição. A taxa de inscrição é de R$ 90 para cargos de nível de classificação D e R$ 130 para cargos de nível de classificação E.
O candidato oriundo de família de baixa renda inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que esteja registrado como doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde pode pedir isenção da taxa. A solicitação deve ser feita de 7 a 28 de fevereiro.
O concurso contará com provas objetivas para todos os cargos. Os exames serão aplicados no dia 8 de maio de 2022, às 14 horas.

CONFIRA AS VAGAS

  • Técnico em contabilidade: 3 vagas
  • Técnico em tecnologia da informação: 5 vagas
  • Analista de tecnologia da informação: 3 vagas
  • Economista: 1 vaga
  • Enfermeiro: 1 vaga
  • Produtor cultural: 1 vaga
  • Técnico em assuntos educacionais: 2 vagas

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