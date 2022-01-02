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Em todo o Brasil

132 concursos e seleções com salário de até R$ 33 mil pra começar bem 2022

Há oportunidades para áreas da Educação, Saúde, Justiça, Segurança Pública, entre outras; veja a lista completa e o prazo de encerramento de cada seleção

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 19:35

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 jan 2022 às 19:35
O ano começa com 132 concursos públicos e processos seletivos em todo o Brasil. Ao todo, estão abertas a partir desta segunda-feira (3) mais de 21,4 mil vagas, entre efetivas e temporárias, com cargos destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade.
A remuneração pode chegar a R$ 33,6 mil no Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará. A seleção é para a função de subprocurador. O prazo para se inscrever vai até 7 de janeiro.
Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Pixabay
Já as inscrições para o concurso público da Petrobras terminam nesta quarta-feira (5). A oferta é de 4.537 vagas para cargos de nível superior, das quais 747 são para preenchimento imediato e outras 3.780 para cadastro de reserva. O salário é de R$ 11.716,12.
O governo do Espírito Santo lançou edital para a contratação de professores de Educação Profissional para atuarem nos cursos do Qualificar ES. A remuneração varia de R$ 2.700 a R$ R$ 4.975. Os interessados podem garantir a participação no processo seletivo até o dia 7 de janeiro.

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