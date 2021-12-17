Petrobras abre concurso com 4,5 mil vagas e salário de R$ 11 mil

O processo seletivo público contará com provas objetivas, que serão aplicadas no dia 20 de fevereiro. Os exames serão realizados em 26 capitais e no Distrito Federal, com 120 questões, sendo 50 de Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa e Língua Inglesa) e 70 de Conhecimentos Específicos. Para o cargo de Engenharia de Segurança de Processo, também haverá avaliação de títulos.