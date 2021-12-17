Petrobras abre concurso com 4,5 mil vagas e salário de R$ 11 mil

A Petrobras divulgou nesta sexta-feira (17) o edital de abertura de concurso público com 4.537 vagas para cargos de nível superior. Do total de oportunidades, 747 são imediatas e 3.780 para cadastro de reserva. A remuneração chega a R$ 11.716,12.
Os aprovados serão contratados de acordo com o regime celetista e serão distribuídos de acordo com a necessidade da estatal. Clique aqui para ler o edital.
Há vagas para as seguintes especialidades:
- Engenharia de equipamentos: 171 imediatas e 1.210 no cadastro
- Engenharia de Petróleo: 97 imediatas e 485 no cadastro reserva
- Engenharia de Produção: 101 imediatas e 505 no cadastro
- Administração: 33 imediatas e 165 no cadastro
- Comércio e Suprimento: 36 imediatas e 180 no cadastro
- Transporte Marítimo: 4 imediatas e 20 no cadastro
- Engenharia de Software: 26 imediatas e 130 no cadastro
- Analista de sistemas - Infraestrutura: 8 imediatas e 40 no cadastro
- Ciência de dados:33 imediatas e 165 no cadastro
- Economia: 3 imediatas e 15 no cadastro
- Engenharia ambiental: 2 imediatas e 10 no cadastro
- Engenharia Civil: 5 imediatas e 40 no cadastro
- Engenharia de processamentos: 32 imediatas e 160 no cadastro
- Engenharia Naval: 21 imediatas e 105 no cadastro
- Engenharia de segurança: 64 imediatas e 320 no cadastro
- Geofísica: 14 imediatas e 70 no cadastro
- Geologia: 18 imediatas e 85 no cadastro
As inscrições podem ser feitas até 5 de janeiro de 2022, pelo endereço eletrônico do Cebraspe, empresa responsável pela seleção. A taxa será no valor de R$ 79,83.
O processo seletivo público contará com provas objetivas, que serão aplicadas no dia 20 de fevereiro. Os exames serão realizados em 26 capitais e no Distrito Federal, com 120 questões, sendo 50 de Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa e Língua Inglesa) e 70 de Conhecimentos Específicos. Para o cargo de Engenharia de Segurança de Processo, também haverá avaliação de títulos.