Casagrande confirma 7 concursos públicos no ES em 2022; veja lista

Governador Renato Casagrande esteve na Rádio CBN nesta quarta-feira Crédito: Ricardo Medeiros

O governador Renato Casagrande (PSB) confirmou na manhã desta quarta-feira (15), em entrevista à rádio CBN, a abertura de sete concursos públicos em 2022. A previsão é de que sejam abertas, pelo menos, 2.183 vagas em cargos de níveis médio e superior.

Entre os certames, está o da Polícia Militar, com 1.111 oportunidades. Também estão garantidas seleções para Secretaria da Educação ( Sedu ), Secretaria de Controle e Transparência (Secont), Instituto Estadual de Meio Ambiente ( Iema ), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases) e Secretaria da Justiça (Sejus).

“Vamos ter vários concursos públicos no próximo ano. Então as pessoas podem se preparar para poder participar”, comentou o chefe do Poder Executivo.

Na PM, serão contratados 1.000 novos soldados, além de 30 soldados auxiliares de saúde, 22 soldados músicos, 20 oficiais médicos, 20 oficiais dentistas, 10 oficiais enfermeiros, 5 para oficiais farmacêuticos ou bioquímicos, 2 para oficiais médicos veterinários e 2 para oficiais músicos. Os salários podem chegar a R$ 8,5 mil.

“O concurso da corporação deve ser muito procurado e certamente muita gente vai se inscrever”, afirmou Casagrande.

Ele explicou ainda que, ao realizar um processo seletivo para corporação, o novo policial militar leva dois anos para estar pronto para trabalhar nas ruas. No caso do certame anunciado, os novos soldados estarão à disposição para a população capixaba em 2023.

“Eu não posso deixar de fazer concurso para PM todos os anos, com 300 a 400 vagas. O próximo processo seletivo vai ter esse número porque o Estado ficou 4 ou 5 anos sem ter certame", comentou o governador.

Na Sedu, serão contratados professores e pedagogos, mas o número de vagas ainda não foi divulgado. A comissão organizadora já trabalha na elaboração do edital.

O concurso da Secont contará com 12 oportunidades para auditor do Estado. As contratações foram autorizadas em agosto por Casagrande. O salário é de R$ 9,6 mil.

Para o Iema, serão contratados 60 profissionais de níveis técnico e superior. A comissão organizadora já trabalha na elaboração do processo seletivo. A remuneração varia de R$ 1,8 mil a R$ 5,4 mil.

Haverá ainda 400 vagas para agente penitenciário no Iases e 600 para inspetor penitenciário. O salário é de cerca de R$ 3 mil. O governador também anunciou concurso no Incaper, entretanto, ainda não há informações de quantitativo de vagas.

OUTROS CONCURSOS

Apesar de não ter mencionado durante a entrevista, Renato Casagrande já autorizou a abertura de 80 vagas para soldados do Corpo de Bombeiros e 40 para delegados da Polícia Civil.

Para os Bombeiros, a banca organizadora do concurso será o Idecan. A remuneração de aluno soldado é de R$ 1.666,07 (durante o curso), passando para R$ 4.035,36, após a efetivação.