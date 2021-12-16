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Níveis médio e superior

Casagrande confirma 7 concursos públicos no ES em 2022; veja lista

Serão abertas, pelo menos, 2.183 vagas; maior oferta será destinada à Polícia Militar, com 1.111 postos. Também haverá seleção para professor e auditor
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 dez 2021 às 07:38

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 07:38

Governador Renato Casagrande visitando a Rádio CBN, na Rede Gazeta, em Vitória
Governador Renato Casagrande esteve na Rádio CBN nesta quarta-feira Crédito: Ricardo Medeiros
O governador Renato Casagrande (PSB) confirmou na manhã desta quarta-feira (15), em entrevista à rádio CBN, a abertura de sete concursos públicos em 2022. A previsão é de que sejam abertas, pelo menos, 2.183 vagas em cargos de níveis médio e superior.
Entre os certames, está o da Polícia Militar, com 1.111 oportunidades. Também estão garantidas seleções para Secretaria da Educação (Sedu), Secretaria de Controle e Transparência (Secont), Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases) e Secretaria da Justiça (Sejus).
“Vamos ter vários concursos públicos no próximo ano. Então as pessoas podem se preparar para poder participar”, comentou o chefe do Poder Executivo.
Na PM, serão contratados 1.000 novos soldados, além de 30 soldados auxiliares de saúde, 22 soldados músicos, 20 oficiais médicos, 20 oficiais dentistas, 10 oficiais enfermeiros, 5 para oficiais farmacêuticos ou bioquímicos, 2 para oficiais médicos veterinários e 2 para oficiais músicos. Os salários podem chegar a R$ 8,5 mil. 

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“O concurso da corporação deve ser muito procurado e certamente muita gente vai se inscrever”, afirmou Casagrande.
Ele explicou ainda que, ao realizar um processo seletivo para corporação, o novo policial militar leva dois anos para estar pronto para trabalhar nas ruas. No caso do certame anunciado, os novos soldados estarão à disposição para a população capixaba em 2023.
“Eu não posso deixar de fazer concurso para PM todos os anos, com 300 a 400 vagas. O próximo processo seletivo vai ter esse número porque o Estado ficou 4 ou 5 anos sem ter certame", comentou o governador.
Na Sedu, serão contratados professores e pedagogos, mas o número de vagas ainda não foi divulgado. A comissão organizadora já trabalha na elaboração do edital.

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O concurso da Secont contará com 12 oportunidades para auditor do Estado. As contratações foram autorizadas em agosto por Casagrande. O salário é de R$ 9,6 mil.
Para o Iema, serão contratados 60 profissionais de níveis técnico e superior. A comissão organizadora já trabalha na elaboração do processo seletivo. A remuneração varia de R$ 1,8 mil a R$ 5,4 mil.
Haverá ainda 400 vagas para agente penitenciário no Iases e 600 para inspetor penitenciário. O salário é de cerca de R$ 3 mil. O governador também anunciou concurso no Incaper, entretanto, ainda não há informações de quantitativo de vagas.

OUTROS CONCURSOS

Apesar de não ter mencionado durante a entrevista, Renato Casagrande já autorizou a abertura de 80 vagas para soldados do Corpo de Bombeiros e 40 para delegados da Polícia Civil.
Para os Bombeiros, a banca organizadora do concurso será o Idecan. A remuneração de aluno soldado é de R$ 1.666,07 (durante o curso), passando para R$ 4.035,36, após a efetivação.
Já o certame da PC está em fase de escolha da banca organizadora. O processo segue sob análise na Procuradoria Geral do Estado (PGE), não sendo possível, até que essa análise seja concluída, a divulgação oficial do nome da banca escolhida. A previsão é que o edital seja publicado no início de 2022.

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