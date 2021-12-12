Mais de 17 mil vagas em 140 concursos e seleções com salários de até R$ 33 mil

A maior remuneração é oferecida pelo Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará, R$ 33,6 mil. São vagas para subprocurador e as inscrições podem ser feitas até 7 de janeiro.
No Espírito Santo, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) prorrogou até o dia 20 de dezembro as inscrições do concurso para o cargo de consultor do Tesouro Estadual. A remuneração é de R$ 9.653,06.
Já a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) publicou edital de abertura de processo seletivo simplificado de professores habilitados ou não. O prazo termina nesta terça-feira (14).