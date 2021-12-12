Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Mais de 17 mil vagas em 140 concursos e seleções com salários de até R$ 33 mil
Efetivos e temporários

Mais de 17 mil vagas em 140 concursos e seleções com salários de até R$ 33 mil

No Espírito Santo, as contratações ocorrem nas secretarias de Educação e Fazenda; veja a lista completa, os prazos e os editais de cada certame
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 dez 2021 às 19:20

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 19:20

A semana começa com mais de 17 mil vagas abertas em 159 concursos públicos e seleções em todo o país. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade e para cargos temporários e efetivos.
A maior remuneração é oferecida pelo Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará, R$ 33,6 mil. São vagas para subprocurador e as inscrições podem ser feitas até 7 de janeiro.
provas de concursos públicos
Provas de concursos públicos serão aplicadas em todo o Brasil Crédito: Freepik
No Espírito Santo, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) prorrogou até o dia 20 de dezembro as inscrições do concurso para o cargo de consultor do Tesouro Estadual. A remuneração é de R$ 9.653,06.
Já a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) publicou edital de abertura de processo seletivo simplificado de professores habilitados ou não. O prazo termina nesta terça-feira (14).

LEIA MAIS

Sedu prepara concurso para professores e agente educacional para 2022

Secretaria de Educação do ES abre seleção para contratar DTs

Secretaria da Fazenda do ES prorroga inscrição de concurso público

Ibama abre concurso público com vagas no ES

Veja como se preparar para o concurso de soldado da Polícia Militar do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos espírito santo Sedu Sefaz Ibama
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados