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Habilitados ou não

Secretaria de Educação do ES abre seleção para contratar DTs

Remuneração para os habilitados varia de R$ 2.700 a R$ 4.975, conforme a titulação. Já para os não habilitados vai de R$ 2.000 a R$ 2.835
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 dez 2021 às 16:44

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 16:44

A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais em designação temporária (DT) habilitados ou não. Os selecionados vão atuar na educação básica em 2022.
A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade das Superintendências Regionais. Os postos são destinados a professores, pedagogos e coordenadores.
Predio da Secretaria da Educação (Sedu) do Espírito Santo.
Sedu divulgou edital de seleção de profissionais Crédito: Divulgação/ Sedu
O salário para os habilitados varia de R$ 2.700 a R$ 4.975, conforme a titulação. Já para os não habilitados a remuneração vai de R$ 2.000 a R$ 2.835. A carga horária é de 25 horas semanais.
Secretaria de Educação do ES abre seleção para contratar DTs
As inscrições poderão ser feitas no site www.selecao.es.gov.br, das 14 horas do dia 7 de dezembro até as 17 horas do dia 14 de dezembro de 2021.
O processo seletivo contará com as seguintes etapas: inscrição, chamada e comprovação de títulos e formalização de contrato.
Por conta da pandemia da Covid-19 fica vedada a contratação de candidatos considerados do grupo de risco.

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