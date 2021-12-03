A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais em designação temporária (DT) habilitados ou não. Os selecionados vão atuar na educação básica em 2022.
A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade das Superintendências Regionais. Os postos são destinados a professores, pedagogos e coordenadores.
O salário para os habilitados varia de R$ 2.700 a R$ 4.975, conforme a titulação. Já para os não habilitados a remuneração vai de R$ 2.000 a R$ 2.835. A carga horária é de 25 horas semanais.
Secretaria de Educação do ES abre seleção para contratar DTs
As inscrições poderão ser feitas no site www.selecao.es.gov.br, das 14 horas do dia 7 de dezembro até as 17 horas do dia 14 de dezembro de 2021.
O processo seletivo contará com as seguintes etapas: inscrição, chamada e comprovação de títulos e formalização de contrato.
Por conta da pandemia da Covid-19 fica vedada a contratação de candidatos considerados do grupo de risco.