Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Secretaria da Fazenda do ES prorroga inscrição de concurso público
Consultor do Tesouro Estadual

Secretaria da Fazenda do ES prorroga inscrição de concurso público

Candidatos poderão se inscrever até 20 de dezembro; oferta é de 14 oportunidades para profissionais que tenham nível superior em Ciências Econômicas e Ciências Contábeis
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 dez 2021 às 14:36

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 14:36

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede da Secretaria Estadual da Fazenda do Estado do Espírito Santo
Secretaria da Fazenda contrata consultor do Tesouro Estadual Crédito: Carlos Alberto Silva
As inscrições para o concurso público da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz) foram prorrogadas até 20 de dezembro de 2021. A seleção tem 14 vagas para o cargo de consultor do Tesouro Estadual, distribuídas pelas seguintes áreas de formação: Ciências Econômicas (10) e Ciências Contábeis (4).
Há ainda formação de cadastro de reserva com 100 oportunidades, com 50 chances para cada. O salário inicial da função é de R$ 9,5 mil.
Inicialmente o encerramento estava marcado para esta quinta-feira (9). Os interessados devem acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa organizadora do processo seletivo. A taxa de participação é de R$ 91,05.
Os candidatos farão provas objetiva e discursiva e avaliação de títulos. Os exames serão aplicados no dia 20 de fevereiro de 2022.
De acordo com o edital de abertura, o prazo de validade do certame será de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, com possibilidade de ser prorrogado pelo mesmo período.

LEIA MAIS

Mais de 16 mil vagas em 140 seleções e concursos; salários de até R$ 33 mil

Ibama abre concurso público com vagas no ES

Veja como se preparar para o concurso de soldado da Polícia Militar do ES

10 concursos públicos de nível médio para ficar de olho em 2022

Corpo de Bombeiros do ES define organizadora de concurso público

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos espírito santo Sefaz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 
Imagem de destaque
Pan-Americano de Parapente deve movimentar R$ 700 mil em Castelo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados