Secretaria da Fazenda do ES prorroga inscrição de concurso público

Secretaria da Fazenda contrata consultor do Tesouro Estadual Crédito: Carlos Alberto Silva

As inscrições para o concurso público da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo ( Sefaz ) foram prorrogadas até 20 de dezembro de 2021. A seleção tem 14 vagas para o cargo de consultor do Tesouro Estadual, distribuídas pelas seguintes áreas de formação: Ciências Econômicas (10) e Ciências Contábeis (4).

Há ainda formação de cadastro de reserva com 100 oportunidades, com 50 chances para cada. O salário inicial da função é de R$ 9,5 mil.

Inicialmente o encerramento estava marcado para esta quinta-feira (9). Os interessados devem acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) , empresa organizadora do processo seletivo. A taxa de participação é de R$ 91,05.

Os candidatos farão provas objetiva e discursiva e avaliação de títulos. Os exames serão aplicados no dia 20 de fevereiro de 2022.