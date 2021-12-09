Secretaria da Fazenda do ES prorroga inscrição de concurso público

As inscrições para o concurso público da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz) foram prorrogadas até 20 de dezembro de 2021. A seleção tem 14 vagas para o cargo de consultor do Tesouro Estadual, distribuídas pelas seguintes áreas de formação: Ciências Econômicas (10) e Ciências Contábeis (4).
Há ainda formação de cadastro de reserva com 100 oportunidades, com 50 chances para cada. O salário inicial da função é de R$ 9,5 mil.
Inicialmente o encerramento estava marcado para esta quinta-feira (9). Os interessados devem acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa organizadora do processo seletivo. A taxa de participação é de R$ 91,05.
Os candidatos farão provas objetiva e discursiva e avaliação de títulos. Os exames serão aplicados no dia 20 de fevereiro de 2022.
De acordo com o edital de abertura, o prazo de validade do certame será de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, com possibilidade de ser prorrogado pelo mesmo período.