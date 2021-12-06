Mais de 16 mil vagas em 140 seleções e concursos; salários de até R$ 33 mil

Pelo menos 16,3 mil vagas estão abertas em 140 concursos públicos e seleções em todo o país. Os postos são destinados a cargos temporários e efetivos, e para todos os níveis de escolaridade.
O Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará oferece o maior salário entre os certames, R$ 33,6 mil. A oferta é de vagas para subprocurador e as inscrições podem ser feitas até 7 de janeiro.
No Espírito Santo, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) inscreve até esta quinta-feira (9) para o concurso com 14 vagas para o cargo de consultor do Tesouro Estadual. A remuneração é de R$ 9.653,06.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) vai selecionar 568 servidores de níveis médio e superior. A remuneração é de R$ 4.063,34 a R$ 8.547,64, respectivamente.
Correção
06/12/2021 - 2:38
As inscrições para o concurso público da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz) terminam na quinta-feira, dia 9 de novembro, e não no dia 19 como informado na primeira edição desta matéria.