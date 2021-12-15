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Nada de aglomeração

Casagrande pede que cidades não façam festas de fim de ano no ES

Orientação é para que os municípios do ES não promovam eventos com grandes aglomerações neste fim de ano, principalmente quando não houver a possibilidade que controlar o acesso aos eventos
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

15 dez 2021 às 15:00

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 15:00

Embora a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) tenha dado autonomia para os municípios do Espírito Santo avaliarem a realização ou não das festas de réveillon, a orientação é para que as cidades capixabas não promovam eventos com grandes aglomerações neste fim de ano, principalmente quando não houver a possibilidade que controlar o acesso aos eventos.
Em entrevista exclusiva à jornalista Fernanda Queiroz, da CBN Vitória, na manhã desta quarta-feira (15), o governador Renato Casagrande reforçou que embora sejam poucas as possibilidades de uma nova alta na curva pandemia no Estado, com crescimento expressivo de número de óbitos e casos, nenhuma região atingiu ainda o nível muito baixo de contaminação pela Covid-19. Portanto, ainda é preciso tomar alguns cuidados.
Queima de fogos em Camburi, no Réveillon 2019
Queima de fogos em Camburi, no Réveillon 2019 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
“Para o réveillon, nossa recomendação é para que os municípios não façam grandes aglomerações. Essa é a recomendação. As grandes aglomerações geralmente acontecem nas praças e nas praias, onde você não consegue controlar quem está entrando, circulando. Se vai ter algum tipo de apresentação, que seja apresentação nos locais [que permitam controle de entrada].”
Uma nota técnica publicada pela Sesa no dia 1º já instruía os municípios a priorizar, durante as festividades de fim de ano, os eventos em que seja possível garantir o acesso apenas de pessoas vacinadas contra o novo coronavírus, por meio da apresentação de comprovante de imunização.
"O risco de repique [de casos] acho que nós não teremos, mas também não significa que nós vamos ter a liberdade total dos eventos. Enquanto estiver em risco baixo, nós ainda estamos recomendando que não haja grandes concentrações de pessoas em áreas em que não tem o controle do acesso dessas pessoas”, reforçou Casagrande"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
E complementou: “Hoje, se tem um show, como você faz: você exige a carteira de vacinação. Em alguns locais, nós até recomendamos que, nos eventos maiores, as pessoas levem o teste pelo menos com três dias de antecedência para poder ter a segurança de que nós não vamos ter transmissão do vírus. Nós só vamos ter mais liberdade mesmo quando as regiões chegarem em risco muito baixo.”
Governador Renato Casagrande visitando a Rádio CBN, na Rede Gazeta, em Vitória
Governador Renato Casagrande em entrevista à Rádio CBN, na Rede Gazeta, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O governador destacou que o Estado tem hoje a menor média móvel de óbitos desde o início da pandemia, contudo, nos últimos dias, houve um aumento da demanda por leitos de hospitais para Covid, mas especialmente para influenza, o que não é algo comum para este período do ano. Diversos municípios, inclusive têm feito campanhas para que os moradores compareçam a uma unidade de saúde para se imunizar contra a gripe, que também preocupa, tanta pela possibilidade de formas mais graves da doença, quanto pela similaridade com alguns sintomas do coronavírus.
“A influenza também pode ser decorrente das aglomerações que voltaram acontecer, de forma até natural porque os municípios estão em risco baixo e a gente está vivendo um momento de mais liberdade. Mas parte das pessoas estão descuidando.”

Veja a situação de alguns municípios do ES

RÉVEILLON CANCELADO:
. Vitória
. Fundão
. Aracruz
. São Mateus
. Linhares
. Nova Venécia
. Domingos Martins

RÉVEILLON CONFIRMADO:
. Vila Velha
. Cariacica
. Marataízes
. Conceição da Barra

SEM DEFINIÇÃO:
. Guarapari
. Serra
. Itapemirim
. Anchieta
. Piúma
. Presidente Kennedy
. Cachoeiro de Itapemirim
. Colatina
. Castelo

*Essa lista é atualizada quando as prefeituras pendentes enviarem respostas ou se qualquer prefeitura mudar sua decisão.

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