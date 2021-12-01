ES orienta que festas de fim de ano e carnaval exijam comprovante de vacinação

“Eventos como shows musicais, fogos de artifício da virada de ano e outras festividades possuem características próprias que muitas vezes dificultam a adesão ao uso de máscara, o respeito ao distanciamento e a adequada higiene das mãos. A exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19, para acessar esses eventos, tem se mostrado a medida mais eficiente para diminuir os riscos de propagação do vírus da Covid-19 durante essas atividades.”