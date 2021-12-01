Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

ES orienta que festas de fim de ano e carnaval exijam comprovante de vacinação

Secretaria de Saúde (Sesa)publicou uma nota técnica com orientações para eventos. Prefeituras têm autonomia para organizar e autorizar eventos em locais abertos, como praias, mas devem observar situação epidemiológica do município e exigir cuidados
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

01 dez 2021 às 13:14

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 13:14

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) publicou uma nota técnica nesta quarta-feira (1), orientando os municípios do Espírito Santo a priorizar, durante as festividades de fim de ano e carnaval, os eventos em que seja possível garantir o acesso apenas de pessoas vacinadas contra o novo coronavírus, por meio da apresentação de comprovante de imunização.
O texto destaca que o governo do Estado tem avançado na liberação de atividades econômicas e sociais, sendo a ampla disponibilidade de vacinas o fator crucial que possibilitou progredir em relação a liberação de eventos com maior quantitativo de público.
Réveillon de Itapemirim
Réveillon de Itapemirim Crédito: Divulgação/Itapemirim
“Eventos como shows musicais, fogos de artifício da virada de ano e outras festividades possuem características próprias que muitas vezes dificultam a adesão ao uso de máscara, o respeito ao distanciamento e a adequada higiene das mãos. A exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19, para acessar esses eventos, tem se mostrado a medida mais eficiente para diminuir os riscos de propagação do vírus da Covid-19 durante essas atividades.”
Apesar disso, as prefeituras têm autonomia para organizar e autorizar eventos em locais onde não é possível a realização de controle de acesso apenas de pessoas vacinadas —como as praias — mas devem observar critérios epidemiológicos e de cobertura vacinal do município, e exigir outros cuidados.
É orientado, por exemplo, que as cidades:
  • Analisem criticamente a situação epidemiológica da Covid-19 do município, e o nível de risco do município, conforme classificação do Mapa de Gestão de Risco, divulgado semanalmente pelo Governo do Estado; 
  • Avaliem os dados de cobertura vacinal contra a COVID-19. Sugere-se que a cobertura municipal esteja superior a 80% da população adulta com o esquema vacinal primário completo; 90% da população de 12 a 17 anos vacinados com a primeira dose e 90% da população idosa apta vacinados com a dose de reforço. Sugere-se ainda avaliar o perfil de origem do público, como por exemplo os municípios que recebem turistas. Em locais onde predominará a presença de público de outras cidades ou estados, apenas o critério de cobertura vacinal do município não terá significado objetivo;
  • Avaliem a capacidade logística e operacional das equipes de planejamento e de campo da prefeitura e demais agentes públicos para reorganizar e ordenar os espaços, para realizar ações educativas e fiscalização eficazes. 
  • É necessário garantir possiblidades para uma boa adesão ao uso de máscara e sem aglomerações. Sugere-se que haja um planejamento cuidadoso e sejam adotadas medidas que favoreçam a dispersão e não o acúmulo de pessoas em pontos das cidades. Importante que o planejamento dos organizadores preveja ações que favoreçam a adequada higiene das mãos, se possível instalando lavatórios públicos com água e sabonete em diversos pontos, disponibilizando pontos com álcool em gel e banheiros públicos.
Não obstante, a nota destaca que, até o momento, nenhuma microrregião do Estado atingiu todos os critérios para ingresso no nível de risco muito baixo

LEIA MAIS

Vitória não vai ter fogos e festa na praia no réveillon, anuncia Pazolini

Devido a nova variante, São Mateus cancela festa de réveillon em Guriri

Covid-19: mortes em novembro no ES caem 30% em relação a outubro

Quem chegar do exterior ao ES deve testar contra a Covid-19

Guarapari, Serra e mais cidades do ES organizam réveillon nas praias; veja lista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Natal Réveillon Coronavírus no ES Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados