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Cenário indefinido

Guarapari, Serra e mais cidades do ES organizam réveillon nas praias; veja lista

Governo do Estado ainda avalia os critérios para autorizar os eventos e crê que isso será possível, porém a nova variante da Covid-19 é uma preocupação

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 14:43

Vinícius Brandão

Vinícius Brandão

Publicado em 

30 nov 2021 às 14:43

Atualização

30/11/2021 - 3:23
Após a publicação desta matéria, que apontava que São Mateus tinha confirmado os festejos de réveillon na cidade, a prefeitura fez um novo anúncio cancelando o evento. Também foi atualizado o posicionamento da Prefeitura de Vitória, que antes não tinha definições sobre o tema, mas depois anunciou que não fará nenhuma festa na data. O texto e o título foram atualizados.
Apesar do governo do Espírito Santo ainda não ter uma definição sobre a realização de festes de réveillon nas praias, várias cidades capixabas já se organizam para a data. O Estado ainda avalia os critérios para autorizar os eventos e crê que isso será possível, porém, a nova variante da Covid-19 é uma preocupação.

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Alguns municípios do Espirito Santo já confirmaram a intenção de realizar a festa. O município da Serra é um deles, que já está organizando a queima de fogos nas praias em cinco pontos e também começa a se movimentar para fazer o Carnaval 2022.
De acordo com o vice-prefeito e secretário municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Thiago Carreiro, o show pirotécnico deve acontecer em Nova Almeida, Manguinhos, Bicanga, Carapebus e Jacaraípe.
01/01/2019 - Vitória-ES - Queima de fogos no réveillon da Ilha das Caieiras
Queima de fogos no réveillon da Ilha das Caieiras, em Vitória, em 2019 Crédito: Leonardo Silveira-PMV/Divulgação
Em entrevista à rádio CBN Vitória na última semana, ele explicou ainda que em Jacaraípe, que terá uma balsa de fogos de artifício, será também montado um palco para realização de shows com atrações locais.
Já sobre o carnaval, ele informou que foram iniciadas as conversas com os tradicionais blocos da Serra e que aguarda uma liberação do Governo Estadual para a realização da folia.
Com o avanço da vacinação, com mais de 80% da população tendo tomado a primeira dose, e a baixa taxa de contaminação, a expectativa do secretário é que toda a região da Grande Vitória vá para o risco muito baixo em dezembro, o que permitiria a realização de todas as atividades sem restrições de público.
"Temos a expectativa que a microrregião migre para o risco muito baixo em dezembro. E antes mesmo do réveillon queremos comemorar o aniversário do município com a festa da Serra, que será realizada nos dias 26 e 27 de dezembro."
Thiago Carreiro - Vice-prefeito e secretário municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

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Outras prefeituras do Estado já se organizam para o fim de ano, embora ainda aguardem também uma definição do Estado. Confira:

O QUE PREFEITURAS DO ES DIZEM SOBRE O RÉVEILLON

Vitória: não terá festas

  • A prefeitura da Capital realizou coletiva de imprensa na noite desta terça-feira (30) para anunciar que não fará festa de réveillon nas praias diante da preocupação com a pandemia.

Vila Velha: sem definição

  • A Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura da Prefeitura de Vila Velha está planejando, através de um grupo de trabalho, projetos de atividades no verão, tendo em vista os protocolos de segurança sanitária devido a pandemia. 
  • Alguma ações em desenvolvimento: Vila Natalina, feira de literatura, projeto arte na praça, arena na orla com várias modalidades esportivas, treinamento funcional, zumba e gincanas esportivas para as crianças e escolinhas esportivas.
  • Ainda não há datas nem horários específicos das atrações, incluindo réveillon e carnaval. Lembrando, que a execução deste planejamento depende do que preconizam os decretos estaduais relacionados ao mapa de risco do Covid-19.

Cariacica: queima de fogos

  • Haverá queima de fogos no município no réveillon. Programações e locais serão divulgados em breve pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo de Cariacica (Semdecit).

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Guarapari: queima de fogos

  • A Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec) informa que em Guarapari será realizada a queima de fogos durante a virada do ano. Em breve serão divulgados os pontos de queima dos fogos.

Aracruz: planeja eventos

  • A Secretaria de Turismo e Cultura (Semtur) de Aracruz, informa que a programação para o réveillon e verão 2022 está sendo planejada, porém a Semtur segue aguardando a orientação/liberação do Governo do Estado.
  • Para o réveillon está prevista a queima de fogos e shows com bandas na Barra do Sahy e Santa Cruz. Já no dia 1º de janeiro, três shows para a Barra do Sahy e dois para Santa Cruz.
  • Caso haja a liberação do Governo do Estado, a Prefeitura seguirá com os protocolos e orientações da Secretaria de Estado da Saúde, além de fazer barreiras sanitárias nos acessos ao litoral para excursões vindas de outros municípios.

Linhares: sem definição

  • Em outubro foi instalada uma Comissão Especial de Eventos Festivos na Cidade de Linhares para os anos de 2021 e 2022, formada por diversas secretarias do município. O grupo é responsável por deliberações e ações administrativas relacionadas ao Natal, Réveillon, Verão e Carnaval;
  • A realização dos eventos dependerá do parecer das autoridades sanitárias.  Os eventos só ocorrerão caso mais de 70% (setenta por cento) da população adulta do município de Linhares já tenha sido completamente imunizada com as duas doses contra a Covid-19, e desde que autorizados pela Secretaria Municipal da Saúde.

São Mateus: cancelou shows

  • A Prefeitura de São Mateus cancelou os tradicionais shows na orla de Guriri durante o réveillon. A secretária Municipal de Turismo, Andrea Salazar, garantiu, entretanto, que a queima de fogos está mantida. 
  • Em relação ao carnaval, o município ainda não definiu se haverá programação, em função da pandemia. A secretaria comunicou que a prefeitura seguirá acompanhando a situação pandêmica do país para definir se haverá a possibilidade da realização dos festejos de carnaval.

Itapemirim: planeja eventos

  • A Secretaria Municipal de Turismo de Itapemirim informou que estuda a possibilidade da realização de alguma programação de réveillon, tanto no balneário como na sede do município, no Centro.
  • A queima de fogos já está em processo de contratação, mas a prefeitura ainda aguarda as orientações do governo estadual e a classificação de risco do município para se inteirar sobre as medidas a serem adotadas.
  • A programação de Natal já está definida e para assistir os espetáculos natalinos o público deverá apresentar o cartão de vacinação e cumprir os protocolos de segurança e manter o distanciamento social. Confira a programação.

Presidente Kennedy: sem definição

  • A Prefeitura de Presidente Kennedy informou que programação de réveillon e do verão 2022 ainda está sendo definida.

NÃO RESPONDERAM

A Gazeta procurou também os municípios de AnchietaFundão e Conceição da Barra, mas não teve retorno até o momento. Assim que houver posicionamento a reportagem será atualizada.

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