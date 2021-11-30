Guarapari, Serra e mais cidades do ES organizam réveillon nas praias; veja lista

Após a publicação desta matéria, que apontava que São Mateus tinha confirmado os festejos de réveillon na cidade, a prefeitura fez um novo anúncio cancelando o evento. Também foi atualizado o posicionamento da Prefeitura de Vitória, que antes não tinha definições sobre o tema, mas depois anunciou que não fará nenhuma festa na data. O texto e o título foram atualizados.