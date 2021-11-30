Devido a nova variante, São Mateus cancela festa de réveillon em Guriri

réveillon 2022 devido à pandemia da Covid-19. O anúncio foi feito pelo prefeito Ailton Caffeu, nesta terça-feira (30). A decisão de cancelar a festa da Virada no balneário foi tomada diante da possibilidade de uma quarta onda com a nova variante do O município de São Mateus , no Norte do Espírito Santo, não vai realizar os tradicionais shows na orla de Guriri durante odevido à pandemia da Covid-19. O anúncio foi feito pelo prefeito Ailton Caffeu, nesta terça-feira (30). A decisão de cancelar a festa da Virada no balneário foi tomada diante da possibilidade de uma quarta onda com a nova variante do coronavírus — a Ômicron.

“Nós estamos cancelando a festa de réveillon de São Mateus e de Guriri por causa da nova variante. Precisamos proteger a população mateense, e também os turistas que viriam”, explicou o prefeito.

Festa de Réveillon em Guriri ocorreu pela última vez em 2019, antes da pandemia. Crédito: Divulgação | Prefeitura de São Mateus

A secretária Municipal de Turismo, Andrea Salazar, reiterou a fala do prefeito. “Nós entendemos que o turismo sofreu muito, mas precisamos analisar também o que poderia acontecer se apoiássemos a volta dos shows abertos ao público, sabendo que receberíamos pelo menos 150 mil pessoas”, afirmou.

Segundo Caffeu, não houve prejuízo financeiro para o município com cancelamentos de contratos, pois nenhuma atração havia sido contratada.

A queima de fogos nos dois locais também foi cancelada. Inicialmente, na terça-feira (30), a prefeitura havia informado que, apesar do cancelamento de apresentações musicais, manteria o show pirotécnico. No entanto, nesta quarta-feira (1º), o prefeito voltou atrás e suspendeu também a atração. A administração municipal adotou a medida temendo a presença de muitas pessoas nos balneários. Por nota, a prefeitura informou:

"Os dados da pandemia reforçam que o momento ainda é de muita cautela, visto que já foram registrados 2 casos da nova variante do coronavírus, a Ômicron, no Brasil. Cientes do risco que representaria manter, mesmo que, somente a queima de fogos, pois esta atrai muitas pessoas para o litoral, o prefeito decidiu, por bem, cancelar as apresentações musicais que estavam previstas e o show pirotécnico da virada", disse.