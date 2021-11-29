Quem chegar do exterior ao ES deve testar contra a Covid-19

Secretário da Saúde orienta que viajantes sejam testados no Aeroporto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Devido ao avanço da Ômicron — nova variante da Covid-19 — no mundo, o secretário da Saúde do Espírito Santo , Nésio Fernandes, orientou que todos os viajantes vindos do exterior ao Estado sejam testados ainda no Aeroporto de Vitória . Em uma postagem em seu perfil no Twitter, ele afirmou que o teste deve ser feito independente da manifestação de sintomas da doença.

A partir de hoje orientamos a que todos os viajantes vindos do exterior, independente de sintomas, realizem a coleta de RT-PCR ainda no aeroporto de Vitória/ES. — Nésio Fernandes (@dr_nesio) November 29, 2021

Na publicação, Nésio Fernandes explicou que os viajantes de todos os países deverão ser testados. Nésio ressaltou que a medida vale para qualquer viajante que tenha chegado ao Espírito Santo nos últimos 14 dias e que todos os resultados positivos para a Covid-19 serão encaminhados para sequenciamento, que aponta qual a variante identificada.

"A partir de hoje (29), orientamos a que todos os viajantes vindos do exterior, independente de sintomas, realizem a coleta de RT-PCR ainda no Aeroporto de Vitória" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

50 mutações, muitas na proteína espícula, responsável por fazer a ligação do vírus com as células humanas — o que pode indicar uma capacidade de driblar a proteção criada pelo imunizante. A variante Ômicron foi classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e deixou em estado de alerta líderes de vários países. A nova cepa possui cerca de, muitas na proteína espícula, responsável por fazer a ligação do vírus com as células humanas — o que pode indicar uma capacidade de driblar a proteção criada pelo imunizante.

"VACINAR, TESTAR E MANTER O USO DE MÁSCARAS POR MAIS TEMPO"

"Estamos enfrentando uma nova variante com condições diferentes das que tivemos ao início da pandemia e no surgimento da Delta. Vacinar, vacinar, vacinar, testar, testar, testar, manter o uso das máscaras por mais tempo" Nésio Fernandes - Secretário da Saúde do Estado

"O impacto da variante Ômicron poderá ser heterogêneo nos diversos países, muito determinada pela exposição comunitária anterior à doença e ao avanço da vacinação com duas e três doses. Tudo vai depender principalmente do possível escape vacinal, se houver. As próximas semanas serão necessárias para reconhecer impactos. Precisamos entender que já temos elementos para diversas decisões. A primeira e principal é: vacinar todos os povos do mundo com esquemas completos", disse.

ES NÃO TEM CASOS DA VARIANTE ÔMICRON

Em entrevista à reportagem da TV Gazeta nesta segunda-feira, o subsecretário de Vigilância em Saúde do Espírito Santo, Luiz Carlos Reblin, afirmou que a principal estratégia do Estado para tentar conter o avanço da nova variante é a testagem em massa. Ele explicou que será publicada uma nota pela Secretaria da Saúde (Sesa) para orientar que os municípios testem todos os viajantes que chegarem ao Estado.

"Todas as pessoas que chegaram ao Espírito Santo nos últimos 14 dias devem procurar um ponto de coleta para realização do exame para verificar a Covid-19. Esse material coletado será encaminhado à Fiocruz para fazer o sequenciamento. É importante dizer, mesmo que a pessoa não tenha sintomas, deve procurar um ponto para fazer a testagem", disse.