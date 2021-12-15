Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Fala Leitor
  • Abraços, máscaras, festas: como você vai comemorar o Natal e a virada de ano?
Fala, leitor!

Abraços, máscaras, festas: como você vai comemorar o Natal e a virada de ano?

Com o avanço da vacinação e a redução de internações e mortes, os encontros vão voltar a acontecer neste fim de ano. Mas a pandemia não acabou e queremos saber o que você vai fazer para celebrar este momento com segurança

Públicado em 

15 dez 2021 às 12:54
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Inauguração da iluminação no Parque da Cidade, na Serra
Inauguração da iluminação no Parque da Cidade, na Serra Crédito: Fernando Madeira
O ano de 2021 foi repleto de desafios coletivos e pessoais, principalmente por ter sido mais um ano difícil da pandemia. Mas as festividades de fim de ano, diferentemente de 2020, vão ocorrer em um ambiente com menos restrições, após os bons resultados da vacinação no Espírito Santo, que tiveram impacto na redução significativa de internações e mortes.
Neste cenário mais favorável, mas ainda inserido em uma crise sanitária que traz preocupação com a variante Ômicron, nós de A Gazeta queremos saber de você, leitor, como o Natal e o réveillon vão ser comemorados neste ano. A família estará totalmente reunida? Máscaras vão ser um item obrigatório ou dispensável? Vai viajar para encontrar os parentes? Conte os detalhes de como pretende se reunir neste fim de ano, no formulário abaixo:

Veja Também

Quais instituições precisam de ajuda neste fim de ano? Indique para a gente

Natal do Convento da Penha terá Orquestra de Mulheres do ES

Aprenda a montar árvore de Natal gastando até R$ 150

Redação de A Gazeta

Fique por dentro das ultimas noticias do Espirito Santo, do Brasil e do mundo com a redacao de A Gazeta

Tópicos Relacionados

Natal Réveillon Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados