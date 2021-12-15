Abraços, máscaras, festas: como você vai comemorar o Natal e a virada de ano?

O ano de 2021 foi repleto de desafios coletivos e pessoais, principalmente por ter sido mais um ano difícil da pandemia. Mas as festividades de fim de ano, diferentemente de 2020, vão ocorrer em um ambiente com menos restrições, após os bons resultados da vacinação no Espírito Santo, que tiveram impacto na redução significativa de internações e mortes.
Neste cenário mais favorável, mas ainda inserido em uma crise sanitária que traz preocupação com a variante Ômicron, nós de A Gazeta queremos saber de você, leitor, como o Natal e o réveillon vão ser comemorados neste ano. A família estará totalmente reunida? Máscaras vão ser um item obrigatório ou dispensável? Vai viajar para encontrar os parentes? Conte os detalhes de como pretende se reunir neste fim de ano, no formulário abaixo: