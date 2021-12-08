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Rede de solidariedade

Quais instituições precisam de ajuda neste fim de ano? Indique para a gente

A Gazeta fará lista com instituições devidamente registradas que realizem ações para ajudar o próximo, além de festas natalinas para comunidades ou projetos sociais no ES. E você pode nos ajudar a montar essa lista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2021 às 19:12

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 19:12

Público dá preferência a marcas que demonstram empatia e solidariedade em suas práticas
Rede de solidariedade Crédito: Freepik
Com o Natal se aproximando, ações de solidariedade se multiplicam por todo o canto. Neste período, muitas pessoas, empresas e organizações sociais doam brinquedos, roupas e alimentos para ajudar quem precisa. Mas, mesmo com esse desejo, em muitos casos é até difícil escolher quem ajudar.
Pensando nisso, A Gazeta vai reunir uma lista com instituições devidamente registradas que realizem ações para ajudar o próximo, além de festas natalinas para comunidades ou projetos sociais no Espírito Santo. E você pode nos ajudar a montar essa lista.
Você faz parte de uma entidade ou conhece alguma que realize um trabalho sério e compromissado para indicar? Então pode indicar para a gente.
Os dados informados não serão divulgados e servirão para A Gazeta encontrar com mais facilidade e atestar a idoneidade das instituições. A data limite para preenchimento é segunda-feira (13/12).
Compartilhe conosco uma instituição através do formulário abaixo e vamos juntos formar uma rede de solidariedade para ajudar quem mais precisa!

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