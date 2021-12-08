Quais instituições precisam de ajuda neste fim de ano? Indique para a gente

Rede de solidariedade Crédito: Freepik

Com o Natal se aproximando, ações de solidariedade se multiplicam por todo o canto. Neste período, muitas pessoas, empresas e organizações sociais doam brinquedos, roupas e alimentos para ajudar quem precisa. Mas, mesmo com esse desejo, em muitos casos é até difícil escolher quem ajudar.

Pensando nisso, A Gazeta vai reunir uma lista com instituições devidamente registradas que realizem ações para ajudar o próximo, além de festas natalinas para comunidades ou projetos sociais no Espírito Santo. E você pode nos ajudar a montar essa lista.

Você faz parte de uma entidade ou conhece alguma que realize um trabalho sério e compromissado para indicar? Então pode indicar para a gente.

Os dados informados não serão divulgados e servirão para A Gazeta encontrar com mais facilidade e atestar a idoneidade das instituições. A data limite para preenchimento é segunda-feira (13/12).

Compartilhe conosco uma instituição através do formulário abaixo e vamos juntos formar uma rede de solidariedade para ajudar quem mais precisa!