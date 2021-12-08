Veja em quais cidades do ES as festas de réveillon estão confirmadas ou canceladas

Veja a situação dos municípios:
RÉVEILLON CANCELADO:
. Vitória
. Fundão
. Aracruz
. São Mateus
. Linhares
. Nova Venécia
. Domingos Martins
. Cachoeiro de Itapemirim
RÉVEILLON CONFIRMADO:
. Vila Velha
. Cariacica
. Marataízes
. Conceição da Barra
. Serra
SEM DEFINIÇÃO:
. Guarapari
. Serra
. Itapemirim
. Anchieta
. Piúma
. Presidente Kennedy
. Colatina
. Castelo
*Esta matéria será atualizada quando as prefeituras pendentes enviarem respostas ou se qualquer prefeitura mudar sua decisão.
Arquivos & Anexos
Portaria da Prefeitura de São Mateus exige passaporte de vacina
- Exigir comprovante de vacinação: controle de acesso do público, de modo que seja possível a garantia de acesso apenas de pessoas vacinadas;
- Uso de máscara: é necessário garantir possibilidades para uma boa adesão ao uso de máscara;
- Sem aglomeração: deverão ser tomadas medidas que favoreçam a dispersão e não o acúmulo de pessoas em pontos das cidades;
- Medidas de higiene: será preciso garantir a adequada higiene das mãos, se possível instalando lavatórios públicos com água e sabonete em diversos pontos, disponibilizando pontos com álcool em gel e banheiros públicos.
CANCELARAM
Vitória
- Vitória não vai ter festa de réveillon na praia. O prefeito Lorenzo Pazolini anunciou, na noite desta terça-feira (30), a decisão de não realizar os eventos de queima de fogos e shows na virada de ano devido à pandemia da Covid-19.
Aracruz
- A Prefeitura de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, anunciou, nesta quinta-feira (2), o cancelamento de queima de fogos, shows e apresentações artísticas que estavam planejados para o réveillon e Festival de Verão 2022 no município.
- Segundo o secretário Municipal de Turismo e Cultura, Moisés Mercier, algumas atrações já haviam sido programadas para os dois eventos, mas nenhuma tinha sido contratada.
São Mateus
- A Prefeitura de São Mateus cancelou os shows e a queima de fogos na orla de Guriri durante o réveillon.
- Em relação ao carnaval, o município ainda não definiu se haverá programação, em função da pandemia. A secretaria comunicou que a prefeitura seguirá acompanhando a situação pandêmica do país para definir se haverá a possibilidade da realização dos festejos de carnaval.
Fundão
- A Prefeitura de Fundão informou que o município cancelou a programação de festas públicas para o réveillon, devido a pandemia da covid-19.
Linhares
- A Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, cancelou a programação de festas e de queima de fogos para o réveillon 2022 nas praias de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação. Segundo o prefeito Guerino Zanon, a medida é preventiva diante da incerteza dos impactos da Ômicron, a nova variante do coronavírus.
Nova Venécia
- O município de Nova Venécia cancelou a programação de shows e eventos que seriam realizados no Natal e Ano Novo. O cancelamento dos eventos teve prejuízos financeiros ao município, uma vez que não foram firmados contratos.
CONFIRMARAM
Vila Velha
- A programação está mantida para a queima de fogos em Vila Velha. Porém, o Comitê Covid-10 está acompanhando a matriz de risco do Governo do Estado, e a decisão pode ser revista.
- Confirmando o cenário propício para a queima de fogos, onze balsas serão instaladas entre a Praia da Costa e Itaparica, e em mais três pontos fixos: Barra do Jucu, Praia dos Recifes e Ponta da Fruta.
- Os fogos serão apenas luminosos, sem efeitos sonoros, para preservar a saúde das pessoas com espectro autista e animais de estimação.
Serra
Marataízes
- No réveillon, haverá queima de fogos. Sem shows. Sem prejuízos financeiros. Em relação às festas particulares, seguem as diretrizes do Governo do Estado, de acordo com o Mapa de Risco divulgado semanalmente.
Cariacica
- A Prefeitura de Cariacica informou que até o momento a queima de fogos no réveillon está mantida, no entanto, diante da situação da nova variante a programação poderá ser reavaliada.
Conceição da Barra
- A Prefeitura de Conceição da Barra manteve a queima de fogos na virada, com 15 minutos de espetáculo pirotécnico na Praia da Bugia. Não serão realizados shows. A praia terá limitação de público de 50% e só poderá entrar quem apresentar o passaporte da vacina.
SEM DEFINIÇÃO
Guarapari
- Anteriormente, a Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec) informou que em Guarapari seria realizada a queima de fogos durante a virada do ano. Entretanto, a prefeitura enviou uma nova informação que "diante da situação da nova variante, a programação está sendo reavaliada”
Itapemirim
- A Prefeitura de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, informou que está preparando uma possível programação de réveillon com a queima de fogos na orla e na região central do município. Mas a sua realização ainda depende da classificação de risco do município na ocasião, bem como da regulamentação contida no decreto estadual vigente.
- Caso a queima de fogos seja realizada, o município vai fiscalizar e orientar o público acerca do cumprimento dos protocolos de segurança, com o uso de máscaras e distanciamento social adequado.
Anchieta
- O município de Anchieta informou que a programação de réveillon e do verão 2022 ainda está sendo definida, a depender dos números de vacinação e casos de contaminação da covid-19.
Presidente Kennedy
- A prefeitura de Presidente Kennedy informou que a programação de réveillon e do Verão 2022 ainda está sendo definida.