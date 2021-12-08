Veja em quais cidades do ES as festas de réveillon estão confirmadas ou canceladas

Estão cancelados os shows, já tradicionais, na orla de Guriri durante o Réveillon 2022. Crédito: Prefeitura de São Mateus | Reprodução

Com a incerteza do cenário pandêmico após o surgimento da nova variante Ômicron, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) deu autonomia para os municípios do Espírito Santo avaliarem a realização ou não das festas de réveillon. Algumas prefeituras já decidiram por cancelar totalmente as programações de shows e queima de fogos, outras ainda estão avaliando a realização.

Veja a situação dos municípios: RÉVEILLON CANCELADO:

. Vitória

. Fundão

. Aracruz

. São Mateus

. Linhares

. Nova Venécia

. Domingos Martins

. Cachoeiro de Itapemirim RÉVEILLON CONFIRMADO:

. Vila Velha

. Cariacica

. Marataízes

. Conceição da Barra

. Serra SEM DEFINIÇÃO:

. Guarapari

. Serra

. Itapemirim

. Anchieta

. Piúma

. Presidente Kennedy

. Colatina

. Castelo *Esta matéria será atualizada quando as prefeituras pendentes enviarem respostas ou se qualquer prefeitura mudar sua decisão.



Já as festas privadas estão permitidas seguindo as diretrizes do Estado, mas cada município pode também estipular as suas regras para realização.

São Mateus, Nova Venécia e No Norte do Estado, Aracruz Linhares também já divulgaram o cancelamento dos shows e queimas de fogos de ano novo. Já na região Central Serrana, apenas Domingos Martins anunciou o cancelamento das festividades da virada de ano.

Apesar das festas públicas estarem canceladas, os eventos particulares ainda podem ser realizados. Vitória e São Mateus já divulgaram as regras municipais para a realização. A Prefeitura de Vitória informou que o uso de máscara é obrigatório, e as festas vão precisar seguir a regra do público máximo de 300 pessoas, como orienta a Portaria nº 013-R, de 23 de janeiro de 2021 do Governo do Estado.

Além do uso de máscara, em São Mateus também foi instituído o comprovante de vacinação nos eventos privados. Segundo o documento publicado pela prefeitura, o passaporte da vacina vai ser exigido nos eventos que contarem com mais de 500 pessoas. Os organizadores do evento também vão precisar respeitar o limite de no máximo 50% da capacidade do local.

Arquivos & Anexos Portaria da Prefeitura de São Mateus exige passaporte de vacina Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis voluptates eos, exercitationem id, voluptatem ex nostrum ab sit corrupti, magni non temporibus alias rem reprehenderit quis doloremque harum aperiam similique animi culpa impedit. Tamanho do arquivo: 1mb Baixar

Serra decidiu promover apenas o show de fogos de artifícios, limitado às praias de Bicanga, Manguinhos e Jacaraípe, e também tem regras para os eventos privados. O município também vai exigir a apresentação do passaporte da vacina. O uso de máscara e álcool em gel também será cobrado, além do distanciamento de 1,5 metro entre os participantes da festa e de 2 metros entre as mesas.

Para os moradores de Vila Velha, Cariacica, Conceição da Barra e Marataízes a queima de fogos está mantida. Mas os shows e outras atrações que estavam sendo programadas nos municípios foram canceladas. Para esses municípios que decidirem manter algum evento, a Sesa orienta:

Exigir comprovante de vacinação : controle de acesso do público, de modo que seja possível a garantia de acesso apenas de pessoas vacinadas;

: controle de acesso do público, de modo que seja possível a garantia de acesso apenas de pessoas vacinadas; Uso de máscara : é necessário garantir possibilidades para uma boa adesão ao uso de máscara;

: é necessário garantir possibilidades para uma boa adesão ao uso de máscara; Sem aglomeração : deverão ser tomadas medidas que favoreçam a dispersão e não o acúmulo de pessoas em pontos das cidades;

: deverão ser tomadas medidas que favoreçam a dispersão e não o acúmulo de pessoas em pontos das cidades; Medidas de higiene: será preciso garantir a adequada higiene das mãos, se possível instalando lavatórios públicos com água e sabonete em diversos pontos, disponibilizando pontos com álcool em gel e banheiros públicos.

Outras prefeituras do Estado ainda se organizam para definir as programações para o fim de ano. Confira as justificativas:

CANCELARAM

Vitória

Vitória não vai ter festa de réveillon na praia. O prefeito Lorenzo Pazolini anunciou, na noite desta terça-feira (30), a decisão de não realizar os eventos de queima de fogos e shows na virada de ano devido à pandemia da Covid-19.

Aracruz

A Prefeitura de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, anunciou, nesta quinta-feira (2), o cancelamento de queima de fogos, shows e apresentações artísticas que estavam planejados para o réveillon e Festival de Verão 2022 no município.

Segundo o secretário Municipal de Turismo e Cultura, Moisés Mercier, algumas atrações já haviam sido programadas para os dois eventos, mas nenhuma tinha sido contratada.

São Mateus

A Prefeitura de São Mateus cancelou os shows e a queima de fogos na orla de Guriri durante o réveillon.

Em relação ao carnaval, o município ainda não definiu se haverá programação, em função da pandemia. A secretaria comunicou que a prefeitura seguirá acompanhando a situação pandêmica do país para definir se haverá a possibilidade da realização dos festejos de carnaval.

Fundão

A Prefeitura de Fundão informou que o município cancelou a programação de festas públicas para o réveillon, devido a pandemia da covid-19.

Linhares

A Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, cancelou a programação de festas e de queima de fogos para o réveillon 2022 nas praias de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação. Segundo o prefeito Guerino Zanon, a medida é preventiva diante da incerteza dos impactos da Ômicron, a nova variante do coronavírus.

Nova Venécia

O município de Nova Venécia cancelou a programação de shows e eventos que seriam realizados no Natal e Ano Novo. O cancelamento dos eventos teve prejuízos financeiros ao município, uma vez que não foram firmados contratos.

CONFIRMARAM

Vila Velha

A programação está mantida para a queima de fogos em Vila Velha. Porém, o Comitê Covid-10 está acompanhando a matriz de risco do Governo do Estado, e a decisão pode ser revista.

Confirmando o cenário propício para a queima de fogos, onze balsas serão instaladas entre a Praia da Costa e Itaparica, e em mais três pontos fixos: Barra do Jucu, Praia dos Recifes e Ponta da Fruta.

Os fogos serão apenas luminosos, sem efeitos sonoros, para preservar a saúde das pessoas com espectro autista e animais de estimação.

Serra

O município decidiu apenas promover queima de fogos nos balneários de Bicanga, Manguinhos e Jacaraípe. Nesta última praia, os artefatos serão colocados em balsas para evitar a aglomeração de pessoas na areia.

Marataízes

No réveillon, haverá queima de fogos. Sem shows. Sem prejuízos financeiros. Em relação às festas particulares, seguem as diretrizes do Governo do Estado, de acordo com o Mapa de Risco divulgado semanalmente.

Cariacica

A Prefeitura de Cariacica informou que até o momento a queima de fogos no réveillon está mantida, no entanto, diante da situação da nova variante a programação poderá ser reavaliada.

Conceição da Barra

A Prefeitura de Conceição da Barra manteve a queima de fogos na virada, com 15 minutos de espetáculo pirotécnico na Praia da Bugia. Não serão realizados shows. A praia terá limitação de público de 50% e só poderá entrar quem apresentar o passaporte da vacina.



SEM DEFINIÇÃO

Guarapari

Anteriormente, a Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec) informou que em Guarapari seria realizada a queima de fogos durante a virada do ano. Entretanto, a prefeitura enviou uma nova informação que "diante da situação da nova variante, a programação está sendo reavaliada”

Itapemirim

A Prefeitura de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, informou que está preparando uma possível programação de réveillon com a queima de fogos na orla e na região central do município. Mas a sua realização ainda depende da classificação de risco do município na ocasião, bem como da regulamentação contida no decreto estadual vigente.

Caso a queima de fogos seja realizada, o município vai fiscalizar e orientar o público acerca do cumprimento dos protocolos de segurança, com o uso de máscaras e distanciamento social adequado.

Anchieta

O município de Anchieta informou que a programação de réveillon e do verão 2022 ainda está sendo definida, a depender dos números de vacinação e casos de contaminação da covid-19.

Presidente Kennedy

A prefeitura de Presidente Kennedy informou que a programação de réveillon e do Verão 2022 ainda está sendo definida.