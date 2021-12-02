Aracruz cancela fogos e shows de réveillon e Festival de Verão 2022

réveillon e Festival de Verão 2022 no município. Segundo a administração municipal, com o surgimento da nova variante do coronavírus, a Ômicron, o momento não é o mais propício para a realização da programação. Prefeitura de Aracruz , no Norte do Espírito Santo , anunciou, nesta quinta-feira (2), o cancelamento de queima de fogos, shows e apresentações artísticas que estavam planejados para ono município. Segundo a administração municipal, com o surgimento da nova variante do coronavírus, a Ômicron, o momento não é o mais propício para a realização da programação.

A decisão foi tomada em pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19, da prefeitura, em conjunto com representantes da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) do município, Associação Movimento Empresarial de Aracruz e Região (Amear) e Polícia Militar.

Última festa de Réveillon realizada em Aracruz, na virada de 2019 para 2020. Crédito: Prefeitura Aracruz | Reprodução

“Acreditamos na ciência e respeitamos as orientações sanitárias para conter a transmissão e contágio do coronavírus. Neste momento, o nosso objetivo é garantir a segurança da população, pois a vida humana é o bem mais valioso.Temos certeza de que, agindo de forma preventiva e com o avanço da vacinação, em breve estaremos todos juntos novamente”, afirmou o prefeito de Aracruz, Luiz Carlos Coutinho.

Segundo o secretário Municipal de Turismo e Cultura, Moisés Mercier, algumas atrações já haviam sido programadas para os dois eventos, mas nenhuma tinha sido contratada.

“Cogitamos realizar as festas de réveillon e verão, preparamos uma programação da forma que a população merece, mas somente seria executada se a situação permitisse. Estamos aderindo às orientações e monitorando todo o cenário da pandemia. Como Aracruz recebe inúmeros turistas anualmente de vários lugares, não teremos condições de fazer o controle de acesso”, pontuou.