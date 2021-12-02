Ômicron: conheça os principais sintomas da nova variante da Covid-19

Ômicron já virou uma preocupação do governo brasileiro. Objetivo é controlar os casos antes que se espalhem Crédito: Pixabay

A infectologista Martina Zanotti explica a nova variante. “Os sintomas são parecidos com os que a já conhecemos: febre, dores no corpo, dor de cabeça, tosse, dores na garganta, e alguns outros que são mais incomuns como diarreia e vômito”, afirma.

A médica Angelique Coetzee, presidente da Associação Médica da África do Sul, que atendeu pacientes com a nova variante antes de ela ser descoberta, percebeu que os sintomas da Ômicron relatados são mais parecidos com a variante Beta, mas se diferem da Delta, uma das mais predominantes no país. Segundo a médica declarou ao jornal O Globo, os sintomas da Delta são: pulsação elevada, baixos níveis de oxigênio e perda de olfato e paladar.

Os primeiros dois casos da nova variante no Brasil são um homem de 41 anos e uma mulher de 37 que estavam imunizados com a vacina da Janssen. Ambos tiveram resultado positivo em exames de PCR coletados no laboratório Albert Einstein instalado no Aeroporto Internacional de Guarulhos, antes de viajarem à África do Sul. Eles estão isolados na casa de parentes em São Paulo, e apresentam sintomas leves.

O terceiro caso da variante foi confirmado nesta quarta-feira (1). Trata-se de um passageiro, de 29 anos, que veio da Etiópia e havia testado positivo para Covid-19. Ele estava isolado em Guarulhos, no estado de São Paulo, e acompanhado pela vigilância do município em que reside, O homem recebeu a vacina da Pfizer contra o coronavírus, e não apresentava sintomas.

Até o momento, não se registrou nenhuma morte associada à variante Ômicron, de acordo com a OMS. A Martina Zanotti afirma o que espera dos impactos da nova variante. “Nós esperamos que seja uma variante mais leve e menos mortal, levando em consideração também que boa parte da população já foi vacinada”, explica.

Apesar de ter uma taxa de mortalidade menor, a Ômicron é mais transmissível. “A variante tem um potencial de transmissão maior. Isso por conta da mutação dela na proteína Spike, que é a proteína de superfície do vírus, responsável pela entrada no organismo. Tornando ele mais viral”, detalha a infectologista.

Segundo ela, apesar das diferenças da nova variante, a forma de prevenção não mudou. “A prevenção é a mesma e deve ser mantida: mascara, álcool, e distanciamento social”, afirma Zanotti

A VACINA É EFICAZ?

Uma incógnita sobre a variante ainda não foi respondida: o nível de proteção das vacinas anti-Covid existentes. Nesta quinta-feira (2), a farmacêutica GlaxoSmithKline (GSK) afirmou que o anticorpo Sotrovimab, desenvolvido pela companhia, é eficaz contra a variante ômicron, segundo informações do Valor Econômico.

O remédio que também recebe o nome Sotrovimab, já teve o uso aprovado nos Estados Unidos e no Reino Unido. A empresa acrescentou que está concluindo o teste de pseudo vírus in vitro para confirmar se o Sotrovimab pode neutralizar uma combinação de todas as mutações do Ômicron e pretende fornecer uma atualização até o final de 2021.