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Covid-19

Casal com variante ômicron está isolado na casa de parentes em SP

Tanto o casal, que está assintomático, quanto seus parentes adultos tomaram as duas doses da vacina contra a Covid-19
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 dez 2021 às 11:22

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 11:22

Coronavírus
Casal infectado com a variante Ômicron está isolado na casa de parentes em São Paulo Crédito: Freepik
O casal diagnosticado com a variante ômicron do novo coronavírus está em isolamento na casa de parentes na cidade de São Paulo junto com mais quatro familiares, sendo três adultos e uma criança.
Tanto o casal, que está assintomático, quanto seus parentes adultos tomaram as duas doses da vacina contra a Covid-19, segundo o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido.
O secretário comentou o caso na manhã desta quarta-feira (1º), durante entrevista na Mooca, na zona leste, onde acompanhou o início de uma campanha de busca para vacinar moradores de rua com segunda dose.
Na terça-feira (30), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) afirmou que a variante ômicron foi identificada no país. À noite, o Instituto Adolfo Lutz confirmou os casos.
O homem de 41 anos e a mulher de 37 são missionários na África do Sul, segundo Aparecido.
De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, o casal chegou a São Paulo em 23 de novembro e fez o teste dois dias depois, quando os dois foram identificados com a Covid-19.
De acordo com o secretário, a pasta da Saúde agora busca rastrear as pessoas que tiveram contato com os dois. "Desde o dia do diagnóstico para Covid, os dois entraram em isolamento", afirmou.
Segundo o secretário, a família do casal, também isolada, será testada na tarde desta quarta para saber se também está com Covid.
Um terceiro paciente com Covid-19 e que passou pela África do Sul aguarda resultados de exames do Instituto Adolfo Lutz. Morador em Guarulhos, o homem de 38 anos chegou ao Brasil no sábado e segundo a prefeitura da cidade da Grande São Paulo, também está em isolamento domiciliar.

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