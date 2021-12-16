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Ano Novo

Serra terá queima de fogos em três praias no réveillon

A opção por fazer a comemoração em mais de um ponto é evitar a aglomeração de pessoas no litoral do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2021 às 19:27

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 19:27

Na Serra, fogos de artifício não podem mais emitir barulho
Na Serra, por lei, fogos de artifício não podem mais emitir barulho Crédito: Divulgação
A comemoração pela chegada do ano novo será com queima de fogos no município da Serra. A prefeitura decidiu manter o espetáculo pirotécnico em Bicanga, Manguinhos e Jacaraípe no réveillon. O artefato será do modelo silencioso, isto é, será um show de luz e cor, mas sem barulho, conforme previsto em lei. 
Particularmente em Jacaraípe, a prefeitura optou por instalar os fogos em balsas para evitar aglomeração na areia da praia. 
A princípio, a queima de fogos é a única programação prevista no município para a virada, dado que a circulação da ômicron, nova variante do Sars-Cov-2 (coronavírus), tornou-se motivo de preocupação pela possibilidade de aumento de casos da Covid-19
Muitas cidades no Espírito Santo, inclusive, cancelaram festas, enquanto outras ainda analisam se vão promover eventos. 

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