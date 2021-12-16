Serra terá queima de fogos em três praias no réveillon

A comemoração pela chegada do ano novo será com queima de fogos no município da Serra. A prefeitura decidiu manter o espetáculo pirotécnico em Bicanga, Manguinhos e Jacaraípe no réveillon. O artefato será do modelo silencioso, isto é, será um show de luz e cor, mas sem barulho, conforme previsto em lei.
Particularmente em Jacaraípe, a prefeitura optou por instalar os fogos em balsas para evitar aglomeração na areia da praia.
A princípio, a queima de fogos é a única programação prevista no município para a virada, dado que a circulação da ômicron, nova variante do Sars-Cov-2 (coronavírus), tornou-se motivo de preocupação pela possibilidade de aumento de casos da Covid-19.
Muitas cidades no Espírito Santo, inclusive, cancelaram festas, enquanto outras ainda analisam se vão promover eventos.