Praia da Bugia em Conceição da Barra Crédito: Mário Júnior

Your browser does not support the audio element. Conceição da Barra terá fogos no réveillon e vai exigir comprovante de vacinação

A Prefeitura de Conceição da Barra , no Norte do Espírito Santo , decidiu manter a queima de fogos na comemoração de ano-novo. O evento vai durar 15 minutos na Praia da Bugia. Não foi permitida a realização de shows. De acordo com o secretário de Turismo do município, Roberto Malacarne, poderá entrar apenas quem estiver com cartão de vacina e o ciclo vacinal da Covid-19 completo. A praia terá limitação de público de 50%.

Um comitê de Covid-19 , grupo responsável pelo monitoramento e por medidas no combate ao vírus, votou favorável à queima. No entanto, impediu atrações musicais.

“Vamos seguir a nota técnica do governo do Estado. Como temos uma geografia diferente dos outros litorais, será feito um controle intermediário em que poderá entrar apenas a pessoa que estiver com o cartão de vacina e ciclo vacinal completo. Na praia, vai ter um controle para limitar em 50% a área local”, explicou Malacarne.

O secretário afirmou que a praia possui uma área maior do que a que o município costumava utilizar para eventos. O local foi escolhido por ter apenas um acesso. Ainda não há uma estimativa de quantas pessoas podem comparecer. Malacarne explicou que um engenheiro ainda deve medir o tamanho do espaço.