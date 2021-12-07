Linhares cancela festas e queimas de fogos nas praias no réveillon

Prefeitura de Linhares , no Norte do Espírito Santo , cancelou a programação de festas e de queima de fogos para o réveillon 2022 nas praias de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação. Segundo o prefeito Guerino Zanon , que fez o anúncio nesta terça-feira (7), a medida é preventiva diante da incerteza dos impactos da Ômicron, a nova variante do coronavírus.

"O cancelamento é uma medida de cautela, diante de um cenário incerto. Linhares retomou as atividades de forma responsável ao longo do ano, com prioridade máxima para a vacinação. É com a mesma responsabilidade que agora deixaremos de realizar a festa no litoral linharense e seguiremos acompanhando os desdobramentos com atenção, na precaução de resguardar a saúde pública e o funcionamento da cidade", afirmou Guerino.

Ultima festa de Réveillon em Pontal do Ipiranga, em Linhares, na virada de 2019 para 2020. Crédito: Prefeitura de Linhares | Reprodução

A decisão foi tomada em reunião com a Comissão Especial de Eventos Festivos do município. Segundo o grupo, o cancelamento é necessário para evitar a aglomeração de pessoas, previstas para acompanhar a queima de fogos e os shows públicos no litoral do município.