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Prevenção à Ômicron

Linhares cancela festas e queimas de fogos nas praias no réveillon

Programação para Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação foi cancelada nesta terça-feira (7), como medida preventiva diante da incerteza dos impactos da nova variante do coronavírus
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

07 dez 2021 às 19:47

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 19:47

A Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, cancelou a programação de festas e de queima de fogos para o réveillon 2022 nas praias de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação. Segundo o prefeito Guerino Zanon, que fez o anúncio nesta terça-feira (7), a medida é preventiva diante da incerteza dos impactos da Ômicron, a nova variante do coronavírus.
"O cancelamento é uma medida de cautela, diante de um cenário incerto. Linhares retomou as atividades de forma responsável ao longo do ano, com prioridade máxima para a vacinação. É com a mesma responsabilidade que agora deixaremos de realizar a festa no litoral linharense e seguiremos acompanhando os desdobramentos com atenção, na precaução de resguardar a saúde pública e o funcionamento da cidade", afirmou Guerino.
Ultima festa de Réveillon em Pontal do Ipiranga, Linhares, na virada de 2019 para 2020.
Ultima festa de Réveillon em Pontal do Ipiranga, em Linhares, na virada de 2019 para 2020. Crédito: Prefeitura de Linhares | Reprodução
A decisão foi tomada em reunião com a Comissão Especial de Eventos Festivos do município. Segundo o grupo, o cancelamento é necessário para evitar a aglomeração de pessoas, previstas para acompanhar a queima de fogos e os shows públicos no litoral do município.
O secretário Municipal de Saúde, Saulo Rodrigues Meirelles, explicou que a decisão teve como base os dados epidemiológicos da situação da Covid-19 em Linhares. "Todas as decisões têm sido baseadas na ciência e na técnica em relação à pandemia”, concluiu.

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