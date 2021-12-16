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Idaf abre concurso público com 15 vagas e salário de R$ 5,4 mil

Candidatos poderão se inscrever no período de 21 de dezembro a 10 de janeiro de 2022; certame contará com provas objetivas e discursivas
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 dez 2021 às 10:13

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 10:13

Médico-veterinário do Idaf atua na área de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal em abatedouros
Médico-veterinário do Idaf atua na área de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal em abatedouros Crédito: Idaf/Divulgação
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) divulgou nesta quinta-feira, 16 de dezembro, o edital de abertura do concurso público para o cargo de fiscal estadual agropecuário, com formação em Medicina Veterinária. A oferta é de 15 vagas, com salário de R$ 5.416,56, mais R$ 300,00 de auxílio-alimentação.
Para participar do certame, o profissional precisa ter nível superior na área exigida e registro no respectivo conselho de classe. A carga horária é de 40 horas semanais.
Os interessados poderão se inscrever no período de 21 de dezembro a 10 de janeiro de 2022, no endereço eletrônico www.idcap.org.br. O valor da taxa de inscrição é R$ 52.
Podem pedir a isenção do valor os candidatos que tenham hipossuficiência econômica; doadores de medula óssea; eleitores que prestaram serviço à Justiça Eleitoral; quem for isento de apresentação de declaração de Imposto de Renda; pessoa com deficiência e candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), membros de família de baixa renda.
A solicitação pode ser feita nos dias 21 e 22 de dezembro de 2021, no site da inscrição.
O concurso contará com provas objetiva e discursiva, que serão aplicadas no dia 23 de janeiro de 2022. Os exames contarão com questões de Língua Portuguesa, Legislação Básica, Informática Básica e Conhecimentos Específicos.
A validade do certame será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme a necessidade da autarquia.

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