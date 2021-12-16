Idaf abre concurso público com 15 vagas e salário de R$ 5,4 mil

Médico-veterinário do Idaf atua na área de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal em abatedouros Crédito: Idaf/Divulgação

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo ( Idaf ) divulgou nesta quinta-feira, 16 de dezembro, o edital de abertura do concurso público para o cargo de fiscal estadual agropecuário, com formação em Medicina Veterinária. A oferta é de 15 vagas, com salário de R$ 5.416,56, mais R$ 300,00 de auxílio-alimentação.

Para participar do certame, o profissional precisa ter nível superior na área exigida e registro no respectivo conselho de classe. A carga horária é de 40 horas semanais.

Os interessados poderão se inscrever no período de 21 de dezembro a 10 de janeiro de 2022, no endereço eletrônico www.idcap.org.br . O valor da taxa de inscrição é R$ 52.

Podem pedir a isenção do valor os candidatos que tenham hipossuficiência econômica; doadores de medula óssea; eleitores que prestaram serviço à Justiça Eleitoral; quem for isento de apresentação de declaração de Imposto de Renda; pessoa com deficiência e candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), membros de família de baixa renda.

A solicitação pode ser feita nos dias 21 e 22 de dezembro de 2021, no site da inscrição

O concurso contará com provas objetiva e discursiva, que serão aplicadas no dia 23 de janeiro de 2022. Os exames contarão com questões de Língua Portuguesa, Legislação Básica, Informática Básica e Conhecimentos Específicos.