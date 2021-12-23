Governo do ES anuncia mais 40 vagas para concurso dos Bombeiros

O governo do Espírito Santo vai ampliar o número de vagas do próximo concurso do Corpo de Bombeiros. Conforme anunciado pelo governador Renato Casagrande nesta quinta-feira (23), serão 40 oportunidades a mais do que o previsto inicialmente – totalizando 120 chances para virar soldado da corporação.
Embora o certame tenha sido prometido no final de 2020 e confirmado em maio deste ano, ele ainda não tem data para acontecer. A previsão era que fosse realizado ainda neste ano, mas a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) esclareceu que a realização deve acontecer apenas em 2022.
O anúncio da ampliação coincide com o aniversário de 109 anos do Corpo de Bombeiros capixaba. A novidade, aliás, foi divulgada durante uma solenidade que aconteceu no quartel do comando-geral, em Vitória. No local, também houve a formatura de 25 sargentos em um curso de aperfeiçoamento.
"Estamos realizando inúmeros investimentos em infraestrutura, equipamentos e ampliando a frota. Vamos aumentar de 80 para 120 vagas para soldado no próximo concurso. Com mais efetivo teremos uma atenção ainda maior aos capixabas"
Conforme apurado anteriormente por A Gazeta, desde janeiro de 2016, o Corpo de Bombeiros perdeu mais de 200 militares, incluindo aposentadorias e desligamentos, por exemplo. No concurso mais recente, iniciado ainda em 2018, parte do efetivo foi reposto, com a contratação de 180 agentes.
Há cerca de um mês, o governo do Estado também anunciou um aumento no número de vagas para o próximo concurso da Polícia Militar. Inicialmente, seriam disponibilizadas 671 oportunidades. Essa quantidade, porém, saltou para 1.111, com a inclusão de mais 440 postos para soldado combatente.