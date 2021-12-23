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120 no total

Governo do ES anuncia mais 40 vagas para concurso dos Bombeiros

Certame para soldado da corporação foi confirmado em maio deste ano, mas ainda não tem dada para acontecer; previsão anterior era de 80 selecionados
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

23 dez 2021 às 14:36

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 14:36

governo do Espírito Santo vai ampliar o número de vagas do próximo concurso do Corpo de Bombeiros. Conforme anunciado pelo governador Renato Casagrande nesta quinta-feira (23), serão 40 oportunidades a mais do que o previsto inicialmente – totalizando 120 chances para virar soldado da corporação.
Viatura do Corpo de Bombeiros
Concurso para soldado do Corpo de Bombeiros foi ampliado Crédito: Vitor Jubini
Embora o certame tenha sido prometido no final de 2020 e confirmado em maio deste ano, ele ainda não tem data para acontecer. A previsão era que fosse realizado ainda neste ano, mas a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) esclareceu que a realização deve acontecer apenas em 2022.
O anúncio da ampliação coincide com o aniversário de 109 anos do Corpo de Bombeiros capixaba. A novidade, aliás, foi divulgada durante uma solenidade que aconteceu no quartel do comando-geral, em Vitória. No local, também houve a formatura de 25 sargentos em um curso de aperfeiçoamento.
"Estamos realizando inúmeros investimentos em infraestrutura, equipamentos e ampliando a frota. Vamos aumentar de 80 para 120 vagas para soldado no próximo concurso. Com mais efetivo teremos uma atenção ainda maior aos capixabas"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
Conforme apurado anteriormente por A Gazeta, desde janeiro de 2016, o Corpo de Bombeiros perdeu mais de 200 militares, incluindo aposentadorias e desligamentos, por exemplo. No concurso mais recente, iniciado ainda em 2018, parte do efetivo foi reposto, com a contratação de 180 agentes.
Há cerca de um mês, o governo do Estado também anunciou um aumento no número de vagas para o próximo concurso da Polícia Militar. Inicialmente, seriam disponibilizadas 671 oportunidades. Essa quantidade, porém, saltou para 1.111, com a inclusão de mais 440 postos para soldado combatente.

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