Sedu abre seleção para contratar professor de curso técnico no ES

As oportunidades para atuar na educação profissional técnica de nível médio nas áreas de agricultura, agronegócio, construção civil, eletrotécnica, mecânica, meio ambiente, mobilidade urbana, nutrição, química, segurança do trabalho, sistemas de energia renovável e tecnologia. A seleção vai preencher cadastro de reserva.

O processo seletivo contará com as seguintes etapas: inscrição; chamada e comprovação de títulos e formalização do contrato. A validade da seleção vai até o final do ano letivo de 2022, podendo ser prorrogado por até 12 meses.