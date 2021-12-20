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Sedu abre seleção para contratar professor de curso técnico no ES

Oportunidades são para o cargo de professor nas áreas de agricultura, agronegócio, construção civil, eletrotécnica, mecânica,  tecnologia, entre outras
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 dez 2021 às 11:47

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 11:47

Sedu
Sedu abre novo processo seletivo Crédito: Carlos Alberto Silva
A Secretaria  da Educação do Espírito Santo (Sedu) divulgou nesta segunda-feira (20) o edital de abertura do processo seletivo simplificado para contratar professores de cursos técnicos. A remuneração varia de R$ 2.205,00 a R$ 4.975,43, de acordo com a titulação do candidato. A carga horária é de 25 horas semanais.
As oportunidades para atuar na educação profissional técnica de nível médio nas áreas de agricultura, agronegócio, construção civil, eletrotécnica, mecânica, meio ambiente, mobilidade urbana, nutrição, química, segurança do trabalho, sistemas de energia renovável e tecnologia. A seleção vai preencher cadastro de reserva. 
As inscrições podem ser feitas das 14h de 20 de dezembro até as 17 horas de 27 de dezembro, no site www.selecao.es.gov.br.
O processo seletivo contará com as seguintes etapas: inscrição; chamada e comprovação de títulos e formalização do contrato. A validade da seleção vai até o final do ano letivo de 2022, podendo ser prorrogado por até 12 meses.

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