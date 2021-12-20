230 mil vagas em 151 concursos e seleções; salários de até R$ 33 mil

Na semana que antecede o Natal, estão abertas mais de 230 mil vagas em 151 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Há postos para profissionais de todos os níveis de escolaridade e para cargos temporários e efetivos.
A remuneração pode chegar a R$ 33,6 mil no Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará. São vagas para subprocurador e as inscrições podem ser feitas até 7 de janeiro.
A maior oferta de vagas está disponível no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com mais de 206 mil oportunidades. Para o Espírito Santo, foram destinadas cerca de 4,1 mil chances. Os selecionados vão trabalhar no Censo Demográfico 2022.
A Petrobras divulgou nesta sexta-feira (17) o edital de abertura de concurso público com 4.537 vagas para cargos de nível superior. Do total de oportunidades, 747 são imediatas e 3.780 para cadastro de reserva. A remuneração chega a R$ 11.716,12. O prazo vai até 5 de janeiro de 2022.
No Espírito Santo, a Prefeitura de Linhares vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 297 profissionais temporários para atuar na área da Saúde do município. Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva. As remunerações variam de R$ 1.110 a R$ 5.382. Os interessados poderão se inscrever de 27 de dezembro até 2 de janeiro de 2022.
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) vai contratar 15 fiscais agropecuários com formação em medicina veterinária. O prazo começa no dia 21 de dezembro.