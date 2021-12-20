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Oportunidades

230 mil vagas em 151 concursos e seleções; salários de até R$ 33 mil

Maior oferta está disponível no processo seletivo do IBGE. Há ainda postos na Petrobras, no Idaf, na Prefeitura de Linhares, no Ibama, entre outros
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 dez 2021 às 06:08

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 06:08

Na semana que antecede o Natal, estão abertas mais de 230 mil vagas em 151 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Há postos para profissionais de todos os níveis de escolaridade e para cargos temporários e efetivos.
A remuneração pode chegar a R$ 33,6 mil no Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará. São vagas para subprocurador e as inscrições podem ser feitas até 7 de janeiro.
A maior oferta de vagas está disponível no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com mais de 206 mil oportunidades. Para o Espírito Santo, foram destinadas cerca de 4,1 mil chances. Os selecionados vão trabalhar no Censo Demográfico 2022.
Prova de concurso público
Provas de concurso público serão aplicadas em todo o país Crédito: Pixabay
Petrobras divulgou nesta sexta-feira (17) o edital de abertura de concurso público com 4.537 vagas para cargos de nível superior. Do total de oportunidades, 747 são imediatas e 3.780 para cadastro de reserva. A remuneração chega a R$ 11.716,12. O prazo vai até 5 de janeiro de 2022.
No Espírito Santo, a Prefeitura de Linhares vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 297 profissionais temporários para atuar na área da Saúde do município. Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva. As remunerações variam de R$ 1.110 a R$ 5.382. Os interessados poderão se inscrever de 27 de dezembro até 2 de janeiro de 2022.
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) vai contratar 15 fiscais agropecuários com formação em medicina veterinária. O prazo começa no dia 21 de dezembro.

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