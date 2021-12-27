Controladoria-Geral da União abre concurso com salário de até R$ 19 mil

Controladoria-Geral da União (CGU) contrata novos servidores Crédito: CGU/Divulgação

A Controladoria-Geral da União (CGU) divulgou o edital de abertura de c oncurso público para a contratação de 375 profissionais. A oferta é 300 oportunidades para o cargo de auditor federal de controle de finanças (nível superior) e 75 para técnico federal de controle e finanças (nível médio). A remuneração é de R$ 19.197,96 e R$ 7.283,41, respectivamente.

Os servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 458. Há reserva para pessoas com deficiência e negros. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais. Os aprovados serão lotados no Distrito Federal e na Região Norte do país.

Para o cargo de auditor, as oportunidades são para as áreas de auditoria e fiscalização, tecnologia da informação, contabilidade pública e finanças e corrupção e combate à corrupção.

Os interessados no concurso da CGU deverão inscrever-se de 3 de janeiro a 1º de fevereiro de 2022, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) . Para garantir a candidatura, será necessário pagar uma taxa, de R$ 80 (técnico) ou R$ 120 (auditor).

Membros de família de baixa renda, inscritos no CadÚnico, ou doadores de medula óssea poderão pedir isenção do valor. A solicitação deverá ser feita, na página eletrônica da FGV, de 3 a 8 de janeiro.