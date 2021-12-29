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Níveis médio e superior

PM define organizadora de concurso público com 1.111 vagas

Oportunidades serão para cargos para soldados, oficiais da saúde e músicos; remuneração pode chegar a R$ 8,5 mil; edital será publicado em breve
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 dez 2021 às 16:13

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 16:13

Blitz da PM na saída da Praia da Curva da Jurema
Blitz da PM na saída da Praia da Curva da Jurema Crédito: Fernando Madeira
concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo será organizado pelo Instituto AOCP, a mesma empresa da seleção de 2018. O aviso de dispensa de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (29). O próximo passo será a assinatura do contrato.
O processo seletivo da corporação vai preencher 1.111 vagas para diversos cargos. A remuneração varia de R$ 2,7 mil a R$ 8,5 mil.  Ainda não há previsões de quando o edital será publicado. 
As oportunidades serão divididas da seguinte maneira:
  • Praças combatentes: 1000 vagas
  • Oficiais médicos: 20
  • Oficiais dentistas: 20
  • Oficiais farmacêuticos/bioquímicos: 5
  • Oficiais médicos veterinários: 2
  • Oficiais enfermeiros: 10
  • Praças especialistas de saúde: 30
  • Oficiais músicos: 2
  • Praças músicos: 22
O documento que define a banca já adianta o valor que será cobrado como taxa dos candidatos, que será de R$ 74 para os cargos de ensino médio e R$ 82 para nível superior. Ainda conforme a publicação, a expectativa é de que sejam 42.850 inscritos, dos quais 41.150 para cargos de ensino médio e 1.700 para nível superior. O valor previsto é de R$ 3,1 milhões.

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