PM define organizadora de concurso público com 1.111 vagas

O concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo será organizado pelo Instituto AOCP, a mesma empresa da seleção de 2018. O aviso de dispensa de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (29). O próximo passo será a assinatura do contrato.
O processo seletivo da corporação vai preencher 1.111 vagas para diversos cargos. A remuneração varia de R$ 2,7 mil a R$ 8,5 mil. Ainda não há previsões de quando o edital será publicado.
As oportunidades serão divididas da seguinte maneira:
- Praças combatentes: 1000 vagas
- Oficiais médicos: 20
- Oficiais dentistas: 20
- Oficiais farmacêuticos/bioquímicos: 5
- Oficiais médicos veterinários: 2
- Oficiais enfermeiros: 10
- Praças especialistas de saúde: 30
- Oficiais músicos: 2
- Praças músicos: 22
O documento que define a banca já adianta o valor que será cobrado como taxa dos candidatos, que será de R$ 74 para os cargos de ensino médio e R$ 82 para nível superior. Ainda conforme a publicação, a expectativa é de que sejam 42.850 inscritos, dos quais 41.150 para cargos de ensino médio e 1.700 para nível superior. O valor previsto é de R$ 3,1 milhões.