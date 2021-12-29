PM define organizadora de concurso público com 1.111 vagas

O processo seletivo da corporação vai preencher 1.111 vagas para diversos cargos. A remuneração varia de R$ 2,7 mil a R$ 8,5 mil. Ainda não há previsões de quando o edital será publicado.

O documento que define a banca já adianta o valor que será cobrado como taxa dos candidatos, que será de R$ 74 para os cargos de ensino médio e R$ 82 para nível superior. Ainda conforme a publicação, a expectativa é de que sejam 42.850 inscritos, dos quais 41.150 para cargos de ensino médio e 1.700 para nível superior. O valor previsto é de R$ 3,1 milhões.