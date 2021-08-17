PM vai contratar 87 profissionais da saúde com salário de até R$ 8,5 mil

HPM, em Bento Ferreira, vai ganhar reforço de novos profissionais Crédito: Sesa/Divulgação

O salário pode chegar a R$ 8.597,84, conforme informações da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger). Ainda não há previsão de quando o edital será publicado.

A oferta será de 20 postos para oficiais médicos, 20 para oficiais dentistas, cinco para oficiais farmacêuticos/bioquímicos, duas para oficiais médicos veterinários, 10 oficiais enfermeiros e 30 para praças especialistas da saúde.

Os cargos de oficiais são destinados a candidatos de nível superior, enquanto que os de praças para os de nível médio. O salário será de R$ 8.597,84 e R$ 3.388,78, respectivamente.

O governo ainda não divulgou quais as especialidades médicas que serão disponibilizadas no certame. O detalhamento das funções, prazos e etapas serão definidos no edital.

O último concurso para área da Saúde foi realizado em 2018, com 20 vagas voltadas para área médica. A carga horária prevista era de 40 horas semanais. Na ocasião, a carreira de médico foi destinada para as seguintes especialidades: Cardiologia, Dermatologia, Infectologia, Medicina do Trabalho, Medicina Física e Reabilitação, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia, Urologia e Psiquiatria.

Your browser does not support the audio element. PM vai contratar 87 profissionais da saúde com salário de até 8.5 mil reais

Além disso, o documento estabelecia os seguintes requisitos: altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres e idade máxima de 35 anos no primeiro dia de inscrição no concurso.

Os candidatos foram submetidos a provas objetiva e discursiva; envio de documentação básica para aferição da idade máxima, bem como no envio para aferição dos títulos para classificação parcial; Exame de Aptidão Física; exame psicossomático (avaliação psicológica); investigação social; inspeção de saúde; e entrega de toda a documentação.

Além de contratação para o HPM, o governador Renato Casagrande autorizou 560 vagas para praças combatentes, duas para oficiais músicos e 22 para praças músicos, totalizando 671 oportunidades na corporação.

SAIBA MAIS

Oficiais médicos

Vagas: 20

20 Salário: R$ 8.597,84

Oficiais dentistas

Vagas: 20

20 Salário: R$ 8.597,84

Oficiais farmacêuticos/bioquímicos

Vagas: 5

5 Salário: R$ 8.597,84

Oficiais médicos veterinários

Vagas: 2

Salário: R$ 8.597,84

Oficiais enfermeiros

Vagas: 10

10 Salário: R$ 8.597,84