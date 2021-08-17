PM vai contratar 87 profissionais da saúde com salário de até R$ 8,5 mil

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) vai abrir concurso público para contratar 87 profissionais da área da Saúde. Os selecionados vão atuar no Hospital da Polícia Militar (HPM) em breve. As contratações foram autorizadas pelo governador Renato Casagrande na última quinta-feira (12).
O salário pode chegar a R$ 8.597,84, conforme informações da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger). Ainda não há previsão de quando o edital será publicado.
A oferta será de 20 postos para oficiais médicos, 20 para oficiais dentistas, cinco para oficiais farmacêuticos/bioquímicos, duas para oficiais médicos veterinários, 10 oficiais enfermeiros e 30 para praças especialistas da saúde.
Os cargos de oficiais são destinados a candidatos de nível superior, enquanto que os de praças para os de nível médio. O salário será de R$ 8.597,84 e R$ 3.388,78, respectivamente.
O governo ainda não divulgou quais as especialidades médicas que serão disponibilizadas no certame. O detalhamento das funções, prazos e etapas serão definidos no edital.
O último concurso para área da Saúde foi realizado em 2018, com 20 vagas voltadas para área médica. A carga horária prevista era de 40 horas semanais. Na ocasião, a carreira de médico foi destinada para as seguintes especialidades: Cardiologia, Dermatologia, Infectologia, Medicina do Trabalho, Medicina Física e Reabilitação, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia, Urologia e Psiquiatria.
PM vai contratar 87 profissionais da saúde com salário de até 8.5 mil reais
Além disso, o documento estabelecia os seguintes requisitos: altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres e idade máxima de 35 anos no primeiro dia de inscrição no concurso.
Os candidatos foram submetidos a provas objetiva e discursiva; envio de documentação básica para aferição da idade máxima, bem como no envio para aferição dos títulos para classificação parcial; Exame de Aptidão Física; exame psicossomático (avaliação psicológica); investigação social; inspeção de saúde; e entrega de toda a documentação.
Além de contratação para o HPM, o governador Renato Casagrande autorizou 560 vagas para praças combatentes, duas para oficiais músicos e 22 para praças músicos, totalizando 671 oportunidades na corporação.
SAIBA MAIS
- Oficiais médicos
- Vagas: 20
- Salário: R$ 8.597,84
- Oficiais dentistas
- Vagas: 20
- Salário: R$ 8.597,84
- Oficiais farmacêuticos/bioquímicos
- Vagas: 5
- Salário: R$ 8.597,84
- Oficiais médicos veterinários
- Vagas: 2
- Salário: R$ 8.597,84
- Oficiais enfermeiros
- Vagas: 10
- Salário: R$ 8.597,84
- Praças especialistas da saúde
- Vagas: 30
- Salário: R$ 3.388,78