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Em 2022

Prefeitura de Cariacica vai abrir concurso para guarda e procurador

Oportunidades serão destinadas a cargos de níveis médio e superior; remuneração vai variar de R$ 1,7 mil a R$ 14 mil mensais
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 dez 2021 às 14:42

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 14:42

Guardas municipais de Cariacica
Guardas municipais de Cariacica Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cariacica
Prefeitura de Cariacica vai abrir dois concursos públicos em breve para os cargos de guarda municipal e procurador em 2022. As oportunidades serão destinadas a candidatos que tenham o ensino médio e superior, respectivamente. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (29) pelo prefeito do município, Euclério Sampaio (DEM).
“Ainda estão sendo feitos levantamentos para saber quantas vagas poderão ser abertas em cada seleção”, comentou.
Em entrevista à rádio CBN, o chefe do Poder Executivo municipal ressaltou que pretende reforçar a área da segurança pública, mas para isso, precisa encaminhar um Projeto de Lei à Câmara de Vereadores para aumentar o efetivo da corporação.
Embora ainda não haja o quantitativo de vagas, o prefeito disse que podem ser oferecidas cerca de 50 oportunidades. O salário é de R$ 1.700, mais periculosidade e outros adicionais, podendo variar entre R$ 3 mil e R$ 4 mil.
“Queremos aumentar o efetivo da guarda nos próximos meses. Recentemente, demos posse a 47 aprovados do último concurso, mas não há previsão no edital para a convocação de suplentes”, destacou.
O último certame foi aberto em 2020, com 50 vagas e contou com a participação de mais de mais de 11 mil candidatos. Na ocasião, os participantes fizeram provas objetivas, Teste de Aptidão Física (TAF), exames médicos, investigação de conduta social e curso de formação.

PROCURADOR

A Prefeitura de Cariacica também vai abrir concurso público para o cargo de procurador.  O total de vagas ainda não está definido. A remuneração do cargo é de R$ 14 mil, conforme informou o prefeito Euclério Sampaio. Para participar, o candidato deve ter nível superior em Direito, registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e experiência comprovada como advogado por três anos consecutivos.
O último concurso para o cargo foi realizado em 2010 e já está com vigência expirada. Na época, foram três vagas. O processo seletivo contou com provas objetiva e discursiva e avaliação de títulos.

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