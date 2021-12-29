Prefeitura de Cariacica vai abrir concurso para guarda e procurador

Guardas municipais de Cariacica Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cariacica

“Ainda estão sendo feitos levantamentos para saber quantas vagas poderão ser abertas em cada seleção”, comentou.

Em entrevista à rádio CBN, o chefe do Poder Executivo municipal ressaltou que pretende reforçar a área da segurança pública, mas para isso, precisa encaminhar um Projeto de Lei à Câmara de Vereadores para aumentar o efetivo da corporação.

Embora ainda não haja o quantitativo de vagas, o prefeito disse que podem ser oferecidas cerca de 50 oportunidades. O salário é de R$ 1.700, mais periculosidade e outros adicionais, podendo variar entre R$ 3 mil e R$ 4 mil.

“Queremos aumentar o efetivo da guarda nos próximos meses. Recentemente, demos posse a 47 aprovados do último concurso, mas não há previsão no edital para a convocação de suplentes”, destacou.

O último certame foi aberto em 2020, com 50 vagas e contou com a participação de mais de mais de 11 mil candidatos. Na ocasião, os participantes fizeram provas objetivas, Teste de Aptidão Física (TAF), exames médicos, investigação de conduta social e curso de formação.

PROCURADOR

A Prefeitura de Cariacica também vai abrir concurso público para o cargo de procurador. O total de vagas ainda não está definido. A remuneração do cargo é de R$ 14 mil, conforme informou o prefeito Euclério Sampaio. Para participar, o candidato deve ter nível superior em Direito, registro na Ordem dos Advogados do Brasil ( OAB ) e experiência comprovada como advogado por três anos consecutivos.