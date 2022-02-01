Inscrições abertas para 600 vagas de trabalhadores portuários no ES

Trabalhadores do Ogmo-ES no porto Crédito: Facebook/Ogmo-ES

O Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Estado do Espírito Santo (Ogmo-ES) anunciou a abertura de processo seletivo com 600 vagas, sendo 150 imediatas e 450 para cadastro de reserva. As oportunidades são destinadas ao cargo de trabalhador portuário avulso multifuncional, destinado a quem tem o nível médio e carteira de habilitação, na categoria B.

A remuneração dos profissionais é variável, conforme os valores previstos na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), referente a jornada de trabalho de seis horas diárias para o exercício da função. Clique aqui para ver o edital.

A carga horária será de 6 horas diárias contínuas e ininterruptas, com intervalo de 15 minutos para descanso, obedecendo aos seguintes horários: 7 às 13h, 13 às 19h, 19 à 1h e de 1 às 7h, observando-se os adicionais de trabalho noturno e do trabalho realizado aos sábados, domingos e feriados, respeitando a interjornada de trabalho de 11 horas.

A taxa de participação é de R$ 142. O pagamento pode ser feito por meio de PIX; cartão de crédito, em até 4 vezes; ou por boleto bancário.

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e forem membros de família de baixa renda podem solicitar a isenção da taxa de inscrição até 2 de fevereiro.

O processo seletivo contará com cinco etapas: prova objetiva, Teste de Aptidão Física (TAF), avaliação psicológica, exame médico e curso de formação, com duração de dois meses.

A prova objetiva será aplicada na data provável de 13 de março de 2022, das 8h às 12h. Os candidatos terão que responder 50 questões de múltipla escolha, distribuídas pelas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Língua Inglesa e Informática.