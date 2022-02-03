Veja o que estudar para o concurso de trabalhador portuário no ES

Candidato que passar no processo seletivo será convocado para trabalhar em portos como o de Vitória Crédito: Codesa/Divulgação

Os candidatos terão que responder 50 questões de múltipla escolha, nas seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa (15)

Matemática (15)

Língua Inglesa (10)

Informática (10)

A diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, orienta que os interessados façam um plano de estudos, por esgotamento de matérias, dividindo os dias até a prova entre as quatro disciplinas. Segundo ela, o ideal é utilizar 10 dias para Língua Portuguesa, 10 para Matemática, 8 para Língua Inglesa e 8 para Informática Básica.

“São necessárias, pelo menos, 4 horas diárias de estudo de segunda a sexta e, nos sábados e domingos, pelos menos 8 horas em cada dia. O importante é que o candidato abranja todas as disciplinas, estudando o máximo que puder de cada uma delas, resolvendo questões anteriores da banca examinadora. Nos sábados e domingos, além de o candidato estudar a matéria, deverá reservar pelo menos 2 horas diárias para revisão de todo o conteúdo já estudado de todas as disciplinas, lendo anotações, fazendo resumos e resolvendo questões”, ressalta.

O processo seletivo contará ainda com outras quatro etapas: Teste de Aptidão Física (TAF), avaliação psicológica, exame médico e curso de formação, com duração de dois meses.

A avaliação física será realizada na Grande Vitória, entre os dias 2 e 10 de abril. Serão convocados para esta etapa até 1.200 aprovados no primeiro exame. Os candidatos farão:

Prova de corrida de até 2,4 km, no máximo, em 12 minutos;

Prova de flexão e extensão de membros superiores com apoio de frente sobre o solo;

Prova abdominal.

O processo seletivo terá validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final.

INSCRIÇÕES

O processo seletivo para trabalhadores portuários avulsos do Ogmo-ES vai preencher 600 vagas, das quais 150 imediatas e 450 para cadastro de reserva. Para participar, os candidatos precisam ter o nível médio e carteira de habilitação, na categoria B.

As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de fevereiro de 2022, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP) , empresa responsável pela seleção. A taxa de participação é de R$ 142. O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito por meio de PIX, cartão de crédito, em até 4x, ou por boleto bancário.

SALÁRIO

A remuneração dos profissionais é variável, conforme os valores previstos na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), referente a jornada de trabalho de seis horas diárias para o exercício da função.

A remuneração acontece de suas formas: por produção, em função da produtividade alcançada; ou por salário-dia nos casos de comparecimento, efetiva escalação e quando a remuneração por produção não atingir o valor do salário-dia. O mínimo pago aos trabalhadores diariamente por atividade desempenhada varia de R$ 259,65 a R$ 406,14.

Os aprovados que vierem a ingressar no quadro de trabalhador portuário avulso multifuncional cadastrado do Ogmo/ES pertencerão ao regime jurídico próprio da categoria e serão regidos pelas disposições da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2021/2023, e respectivas alterações, bem como demais normas legais aplicáveis.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

LÍNGUA PORTUGUESA:

Leitura e interpretação de texto.

Mensagem central e secundária.

Linguagem.

Espaço, tempo e foco na ficção narrativa.

Coerência e coesão.

Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos.

Estrutura de palavras.

Formação de palavras.

Significado de palavras.

Sintaxe.

As classes de palavras: adjetivo, advérbio, artigo, preposição, conjunção, interjeição, numeral, pronomes, substantivos, verbos, linguagem figurada, pontuação, crase.

Ortografia (atualizada conforme as regras do novo acordo ortográfico).

Fonética e grafema.

Encontros vocálicos.

Encontros consonantais.

Dígrafos.

Separação de sílabas.

Acentuação gráfica.

Pontuação.

Morfossintaxe.

Período: classificação.

Termo da oração: essenciais, integrantes e acessórios.

Orações: coordenadas e subordinadas, concordância nominal, concordância verbal. Regência verbal.

Emprego da crase.

Colocação dos pronomes átonos.

Semântica.

Sinônimos.

Antônimos.

Homônimos.

Parônimos.

Denotação e conotação.

Figura de linguagem.

Figura de palavras: comparação, metáfora, metonímia, catacrese.

Figura de construção: elipse, hipérbole, pleonasmo, silepse.

Figuras de pensamento: antítese, eufemismo e prosopopéia.

MATEMÁTICA:

Conjunto dos números inteiros: a numeração decimal; operações e resoluções de problemas.

Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada).

Múltiplos e divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum.

Números fracionários: operações com números fracionários; resoluções de problemas.

Frações e números decimais: operações com números decimais.

Sistema Métrico Decimal: Perímetro de figuras planas.

Áreas de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares).

Conjunto dos números racionais: Resolução de equações do 1º grau e 2º grau.

Resolução de problemas.

Razão e proporção.

Propriedades das proporções.

Divisão proporcional.

Regra de três simples.

Porcentagem.

Juros.

Conjunto dos números reais: Operações com polinômios.

Produtos notáveis.

Fatoração.

Relações métricas e trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do teorema de Pitágoras.

Funções: Função do 1º grau.

Função quadrática.

Função exponencial.

Função logarítmica.

Análise Combinatória Simples.

Geometria sólida: prismas e pirâmides, cilindros e cones, esfera - áreas e volumes.

Noções de estatísticas e probabilidade.

Gráficos e tabelas para tratamento da informação.

Possibilidades e chances.

LÍNGUA INGLESA:

Compreensão e interpretação de texto escrito em língua inglesa.

Itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos. Conhecimentos sólidos de nomenclatura técnica referente à área marítima na Língua Inglesa.

Compreensão de trechos de diálogos e situações de utilização das funções sociais e estruturas básicas na Língua Inglesa.