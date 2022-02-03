Veja o que estudar para o concurso de trabalhador portuário no ES

As provas objetivas do processo seletivo de 600 trabalhadores portuários avulsos do Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Espírito Santo (Ogmo-ES) serão aplicadas no dia 13 de março, das 8 às 12 horas. E faltando um pouco mais de um mês para os exames, os candidatos devem se concentrar nos estudos para estar muito bem preparados para encarar os testes.
Os candidatos terão que responder 50 questões de múltipla escolha, nas seguintes disciplinas:
- Língua Portuguesa (15)
- Matemática (15)
- Língua Inglesa (10)
- Informática (10)
A diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, orienta que os interessados façam um plano de estudos, por esgotamento de matérias, dividindo os dias até a prova entre as quatro disciplinas. Segundo ela, o ideal é utilizar 10 dias para Língua Portuguesa, 10 para Matemática, 8 para Língua Inglesa e 8 para Informática Básica.
“São necessárias, pelo menos, 4 horas diárias de estudo de segunda a sexta e, nos sábados e domingos, pelos menos 8 horas em cada dia. O importante é que o candidato abranja todas as disciplinas, estudando o máximo que puder de cada uma delas, resolvendo questões anteriores da banca examinadora. Nos sábados e domingos, além de o candidato estudar a matéria, deverá reservar pelo menos 2 horas diárias para revisão de todo o conteúdo já estudado de todas as disciplinas, lendo anotações, fazendo resumos e resolvendo questões”, ressalta.
O processo seletivo contará ainda com outras quatro etapas: Teste de Aptidão Física (TAF), avaliação psicológica, exame médico e curso de formação, com duração de dois meses.
A avaliação física será realizada na Grande Vitória, entre os dias 2 e 10 de abril. Serão convocados para esta etapa até 1.200 aprovados no primeiro exame. Os candidatos farão:
- Prova de corrida de até 2,4 km, no máximo, em 12 minutos;
- Prova de flexão e extensão de membros superiores com apoio de frente sobre o solo;
- Prova abdominal.
O processo seletivo terá validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final.
INSCRIÇÕES
O processo seletivo para trabalhadores portuários avulsos do Ogmo-ES vai preencher 600 vagas, das quais 150 imediatas e 450 para cadastro de reserva. Para participar, os candidatos precisam ter o nível médio e carteira de habilitação, na categoria B.
As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de fevereiro de 2022, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), empresa responsável pela seleção. A taxa de participação é de R$ 142. O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito por meio de PIX, cartão de crédito, em até 4x, ou por boleto bancário.
SALÁRIO
A remuneração dos profissionais é variável, conforme os valores previstos na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), referente a jornada de trabalho de seis horas diárias para o exercício da função.
A remuneração acontece de suas formas: por produção, em função da produtividade alcançada; ou por salário-dia nos casos de comparecimento, efetiva escalação e quando a remuneração por produção não atingir o valor do salário-dia. O mínimo pago aos trabalhadores diariamente por atividade desempenhada varia de R$ 259,65 a R$ 406,14.
Os aprovados que vierem a ingressar no quadro de trabalhador portuário avulso multifuncional cadastrado do Ogmo/ES pertencerão ao regime jurídico próprio da categoria e serão regidos pelas disposições da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2021/2023, e respectivas alterações, bem como demais normas legais aplicáveis.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- LÍNGUA PORTUGUESA:
- Leitura e interpretação de texto.
- Mensagem central e secundária.
- Linguagem.
- Espaço, tempo e foco na ficção narrativa.
- Coerência e coesão.
- Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos.
- Estrutura de palavras.
- Formação de palavras.
- Significado de palavras.
- Sintaxe.
- As classes de palavras: adjetivo, advérbio, artigo, preposição, conjunção, interjeição, numeral, pronomes, substantivos, verbos, linguagem figurada, pontuação, crase.
- Ortografia (atualizada conforme as regras do novo acordo ortográfico).
- Fonética e grafema.
- Encontros vocálicos.
- Encontros consonantais.
- Dígrafos.
- Separação de sílabas.
- Acentuação gráfica.
- Pontuação.
- Morfossintaxe.
- Período: classificação.
- Termo da oração: essenciais, integrantes e acessórios.
- Orações: coordenadas e subordinadas, concordância nominal, concordância verbal. Regência verbal.
- Emprego da crase.
- Colocação dos pronomes átonos.
- Semântica.
- Sinônimos.
- Antônimos.
- Homônimos.
- Parônimos.
- Denotação e conotação.
- Figura de linguagem.
- Figura de palavras: comparação, metáfora, metonímia, catacrese.
- Figura de construção: elipse, hipérbole, pleonasmo, silepse.
- Figuras de pensamento: antítese, eufemismo e prosopopéia.
- MATEMÁTICA:
- Conjunto dos números inteiros: a numeração decimal; operações e resoluções de problemas.
- Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada).
- Múltiplos e divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum.
- Números fracionários: operações com números fracionários; resoluções de problemas.
- Frações e números decimais: operações com números decimais.
- Sistema Métrico Decimal: Perímetro de figuras planas.
- Áreas de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares).
- Conjunto dos números racionais: Resolução de equações do 1º grau e 2º grau.
- Resolução de problemas.
- Razão e proporção.
- Propriedades das proporções.
- Divisão proporcional.
- Regra de três simples.
- Porcentagem.
- Juros.
- Conjunto dos números reais: Operações com polinômios.
- Produtos notáveis.
- Fatoração.
- Relações métricas e trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do teorema de Pitágoras.
- Funções: Função do 1º grau.
- Função quadrática.
- Função exponencial.
- Função logarítmica.
- Análise Combinatória Simples.
- Geometria sólida: prismas e pirâmides, cilindros e cones, esfera - áreas e volumes.
- Noções de estatísticas e probabilidade.
- Gráficos e tabelas para tratamento da informação.
- Possibilidades e chances.
- LÍNGUA INGLESA:
- Compreensão e interpretação de texto escrito em língua inglesa.
- Itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos. Conhecimentos sólidos de nomenclatura técnica referente à área marítima na Língua Inglesa.
- Compreensão de trechos de diálogos e situações de utilização das funções sociais e estruturas básicas na Língua Inglesa.
- INFORMÁTICA BÁSICA:
- Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.
- Edição de textos, planilhas e apresentações em ambiente Windows.
- Editor de texto (Microsoft Office): formatação de fonte e parágrafo; bordas e sombreamento; marcadores, numeração e tabulação; cabeçalho, rodapé e número de páginas; manipulação de imagens e formas; configuração de página; tabelas.
- Noções gerais de operação da planilha Excel: digitação e edição de dados; formatação de dados e gráficos.
- Correio Eletrônico (mensagens, anexação de arquivos, cópias. Configuração de impressoras.
- Noções básicas de internet.