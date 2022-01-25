Veja o que estudar para o concurso da Secretaria de Educação do ES

O coordenador e professor das carreiras educacionais do Gran Cursos Online, Willian Dornelas, ressalta que ainda dá tempo de se preparar. O primeiro passo, segundo ele, é ter planejamento para poder focar nos tópicos do edital que o candidato tem mais dificuldade. É preciso ter disciplina para seguir um cronograma de conteúdos, fazer exercícios e ainda revisar todos eles.

“Acredito que a melhor forma de estudar é resolver muitas questões. O ideal é que o candidato faça uma avaliação dos tópicos que têm mais dificuldade e foque na parte teórica desse conteúdo. Já para aqueles assuntos que têm mais facilidade, é melhor ir direto para as questões. Desta forma, o concurseiro ganha tempo, ou seja, usa a técnica do estudo reverso: exercícios depois teoria”, afirma o professor.

Dornelas observa que o candidato também deve dar atenção à parte discursiva, porque ela pode eliminar muita gente, especialmente quem não está preparado.

“Também é preciso focar na parte de conhecimentos pedagógicos. Isso porque trata-se de um concurso na área de educação. A maior parte das questões será sobre legislação educacional e também sobre as bases psicológicas”, destaca.

Resolver questões é uma boa estratégia de preparação Crédito: Freepik

O QUE CAI NA PROVA

Nos testes objetivos, os inscritos terão que responder a 60 questões de múltipla escolha, distribuídas de maneiras diferentes a depender do cargo:

Agente de suporte educacional

Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa: 15 questões;

Uso de tecnologia na educação e Informática Básica: 6 questões;

Atualidades: 4 questões.

Conhecimentos Específicos:

Legislação Básica: 18 questões;

Redação de expedientes: 5 questões;

Noções de relações humanas: 4 questões;

Noções de Matemática e Raciocínio lógico: 8 questões.

Professor e pedagogo



Conhecimentos Básicos:



Língua Portuguesa: 12 questões;

Psicologia na Aprendizagem: 3 questões;

Conhecimentos Pedagógicos: 7 questões;

Uso de tecnologia na educação e Informática Básica: 3 questões.

Conhecimentos Específicos:

Diretrizes, parâmetros, medidas e dispositivos legais para a Educação: 15 questões;

Componente curricular do professor B ou P: 20 questões.

Ainda na primeira etapa, haverá avaliação discursiva, que será aplicada no mesmo dia das provas objetivas. Os candidatos ao cargo de agente de suporte educacional terão que elaborar uma redação. Será necessário desenvolver texto dissertativo-argumentativo a partir de proposta única, sobre assunto de interesse geral não atrelado necessariamente ao Conteúdo Programático de Conhecimentos Específicos. O inscrito terá que escrever entre 20 e 30 linhas.

Já para os professores e pedagogos será exigido um estudo de caso. O candidato deverá apresentar, por escrito, as soluções. Os temas versarão sobre conteúdo pertinente aos Conhecimentos Específicos. A seleção ainda terá uma avaliação de títulos, de caráter classificatório.

A aplicação está marcada para o dia 27 de março no período da manhã para agente de suporte educacional e no turno da tarde para professor e pedagogo.

Os exames serão feitos nas cidades de Vitória, Afonso Cláudio, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Cariacica, Guaçuí, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Serra e Vila Velha, no Estado do Espírito Santo, conforme opção indicada no formulário de inscrição.