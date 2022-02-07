Ufes abre concurso com 17 vagas e salário de até R$ 4,6 mil

As inscrições para o concurso público da Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ) começam nesta segunda-feira (7) e podem ser feitas até 20 de março. A oferta é de 17 vagas, das quais 15 para os campi de Vitória , uma para o campus de Alegre e uma para o de São Mateus . A remuneração para os cargos de nível superior é de R$ 4.638,66, enquanto que para os de nível técnico R$ 2.904,96. Os valores já incluem auxílio-alimentação no valor de R$ 458.

O atendimento aos candidatos ocorre no endereço eletrônico da instituição . A taxa de participação é de R$ 90 para cargos de nível de classificação D e R$ 130 para cargos de nível de classificação E.

Mural de Raphael Samú no campus da UFES em Goiabeiras Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Ufes abre concurso com 17 vagas e salário de até 4,6 mil reais

O candidato oriundo de família de baixa renda inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que esteja registrado como doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde pode pedir isenção da taxa. A solicitação deve ser feita até 28 de fevereiro.

De acordo com o edital, os campi da Capital (Goiabeiras e Maruípe) têm postos para técnico em contabilidade, técnico em tecnologia da informação, analista em tecnologia da informação, economista, enfermeiro, produtor cultural e técnico em assuntos educacionais. Já para o campus de São Mateus a seleção será para técnico em tecnologia da informação, enquanto que o de Alegre há chance para técnico de laboratório área de química.

O concurso contará com provas objetivas para todos os cargos. Os exames serão aplicados no dia 8 de maio de 2022, às 14 horas.

CONFIRA AS VAGAS