Marinha abre concurso com 686 vagas para aprendizes-marinheiros

Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

A Marinha do Brasil vai abrir 686 vagas no concurso público de admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros. A novidade deste ano é que as oportunidades serão destinadas a candidatos de ambos os sexos. A oferta é de 638 postos voltados para homens e 48 para mulheres.

Para participar, é necessário ter o ensino médio, idade entre 18 e 21 anos (completados até 30 de junho de 2023) e altura mínima de 1,54m e máxima de 2m.

O curso de formação tem a duração de 48 semanas e será ministrado, sob regime de internato, nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAMs). As unidades estão instaladas na Prainha, em Vila Velha , além de Fortaleza (CE), Recife (PE) e Florianópolis (SC).

Durante o treinamento, os alunos farão curso de especialização técnica em eletroeletrônica, apoio ou mecânica. A opção por uma das áreas deve ser feita durante a inscrição. No período do curso, a Marinha concede uniforme, alimentação e assistências médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, além de remuneração de R$ 1.398,30.

Após a conclusão do curso, os aprendizes assumirão compromisso de tempo de serviço por dois anos. Na sequência, serão promovidos ao cargo de marinheiro, com salário de R$ 2.294,50, podendo servir a bordo de navios ou em organizações militares em todo o território nacional.

Os interessados poderão se inscrever das 8 horas de 28 de março até as 23h59 de 10 de abril, no site www.inscricao.marinha.mil.br . O valor da taxa é de R$ 40.

O concurso terá prova objetiva, marcada para ser aplicada em 5 de junho. Os candidatos terão que responder 50 questões de múltipla escolha em, no máximo, quatro horas. O conteúdo do exame conta com Língua Portuguesa, Matemática, Física, Química e Língua Inglesa.

Haverá aplicação de testes nos seguintes municípios: São Paulo e Santos (SP); Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Nova Friburgo e São Pedro da Aldeia (RJ); Rio Grande e Porto Alegre (RS); Vila Velha (ES); Belo Horizonte (MG); Salvador (BA); Natal (RN); Olinda (PE); Fortaleza (CE); Belém (PA); São Luís (MA); Florianópolis (SC); Ladário (MS); Brasília (DF); Manaus (AM).