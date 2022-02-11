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Prefeitura de Vila Velha abre 53 vagas para agentes de saúde

Oportunidades são destinada a constituir equipes de Estratégia de Saúde da Família nas Unidades de Saúde de três regiões do município; inscrições até 24 de fevereiro

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 10:30

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 fev 2022 às 10:30
Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Saúde, está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa preencher 53 vagas de agente comunitário de saúde. Do total de oportunidades, três são destinadas a candidatos portadores de deficiência (PCD). O salário é de R$ 1.550.
Para participar, os candidatos devem ter o ensino médio, idade mínima de 18 anos e morar em um dos bairros da região em que for atuar. A carga horária da função é de 40 horas semanais. O edital prevê constituir equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) nas Unidades de Saúde de três regiões do município.
Prédio da Prefeitura de Vila Velha
Prédio da Prefeitura de Vila Velha Crédito: Letícia Siqueira/Prefeitura de Vila Velha
A região I abrange os bairros Centro, Boa Vista I, Boa Vista II, Coqueiral de Itaparica, Cristóvão Colombo, Divino Espírito Santo, Glória, Ilha dos Ayres, Itapuã, Jaburuna, Jockey de Itaparica, Olaria, Praia da Costa, Praia das Gaivotas, Praia de Itaparica, Prainha, Residencial Coqueiral, Soteco e Vista da Penha. São 20 vagas.
Na região III, a oferta é de 19 postos para Aribiri, Argolas, Ataíde, Cavalieri, Chácara do Conde, Dom João Batista, Garoto, Ilha da Conceição, Ilha das Flores, Paul, Pedra dos Búzios, Primeiro de Maio, Sagrada Família, Santa Rita, Vila Batista, Vila Garrido e Zumbi dos Palmares.

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Há ainda 14 vagas na região IV, com oportunidades em Cobilândia, Alecrim, Alvorada, Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Industrial, Jardim do Vale, Jardim Marilândia, Nova América, Planalto, Rio Marinho, Santa Clara, São Torquato, Vale Encantado e Pólo Empresarial Novo México.
As inscrições podem ser feitas até 24 de fevereiro de 2022, no site do Instituto Avalia, responsável pela seleção. A taxa de participação é de R$ 52.
O candidato inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), ou se doador de sangue, ou se estiver desempregado, poderá solicitar a isenção da taxa de participação até as 23 horas desta sexta-feira (11), na página da inscrição.
De acordo com a prefeitura, para quem não têm acesso à internet será disponibilizado um Posto de Inscrição Presencial, localizado na Terabyte Informática, Avenida Santa Leopoldina, nº 1031, Shopping Itaparica Center, loja 11, Coqueiral de Itaparica. O atendimento ocorre das 9h às 14h, de segunda a sexta-feira.
O processo seletivo contará com prova objetiva e curso de formação. Os exames serão aplicados no dia 20 de março de 2022. Os candidatos terão que responder questões de Língua Portuguesa, Informática, Ética e Legislação na Administração Pública, Conhecimento Básicos de Saúde Pública e Conhecimentos Específicos.
A validade da seleção é de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

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