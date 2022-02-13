Mais de 5,8 mil vagas para quem quer seguir carreira militar

Os interessados devem ficar atentos, pois alguns processos seletivos já estão com inscrições abertas Crédito: Fernando Madeira

Quem quer seguir a carreira militar tem 5.897 motivos para fazer esta escolha. As vagas estão disponíveis em concursos da Aeronáutica, Marinha, Exército, Corpo de Bombeiros do Espírito Santo , além de postos na Polícia Militar de três Estados (ES, Distrito Federal e Rio Grande do Norte). Os interessados devem ficar atentos, pois alguns processos seletivos já estão com inscrições abertas. Os salários podem passar de R$ 9,3 mil mensais.

CONFIRA OS CONCURSOS

SARGENTOS DA AERONÁUTICA

Vagas: 243. Há oportunidades em cinco especialidades: mecânica de aeronaves (90 postos), material bélico (15), guarda e segurança (30), controle de tráfego aéreo (96) e equipamento de voo (12). As três primeiras áreas são exclusivas a homens, enquanto as duas últimas podem ser disputadas por candidatos de ambos os sexos.

Escolaridade: nível médio.

Inscrição: de 14 de fevereiro a 14 de março, de 14 de fevereiro a 14 de março, no site . O valor da taxa é de R$ 80.

Remuneração: durante o curso, os recrutas serão considerados praças especiais e terão vencimentos em torno de R$ 1.500. A corporação também concede alimentação, alojamento, fardamento e assistências médico-hospitalar e dentária. Após a formação, os militares passarão ao posto de terceiro-sargento, que paga atualmente cerca de R$ 5.500, e poderão servir em todo o território nacional, conforme as necessidades da Força Aérea Brasileira.

Local: Guaratinguetá, São Paulo.

AERONÁUTICA OFICIAL DA ÁREA DA SAÚDE

Vagas: 159, distribuídas pelos postos de médico (100), engenheiro (30), oficial de apoio (10), dentista (11), farmacêutico (5) e capelão (3).

Escolaridade: nível superior.

Inscrições: de 21 de fevereiro a 13 de março, mediante a realização de cadastro no de 21 de fevereiro a 13 de março, mediante a realização de cadastro no site. O valor da taxa é o mesmo para todas as funções: R$ 130.

Remuneração: varia de R$ 7.490 a R$ 8.245.

Local: os profissionais deverão atuar nas seguintes localidades: Rio de Janeiro; Recife; Guaratinguetá; Boa Vista; Guarulhos; Brasília; Campo Grande; São Luiz - Alcântara; Manaus; Porto Velho; Fortaleza; Natal; Campo Grande; Pirassununga; São José dos Campos; Canoas; Santa Maria; Anápolis; Belém; Guarulhos; Santa Maria e Anápolis.

ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS

Vagas: 686, sendo 638 para homens e 48 para mulheres.

Escolaridade: para participar, é necessário ter nível médio completo ou em fase de conclusão; idade entre 18 e 22 anos (em 30 de junho de 2023); e altura mínima de 1,54m e máxima de 2m.

Inscrições: das 8h de 28 de março até as 23h59 de 10 de abril, mediante a realização de cadastro no das 8h de 28 de março até as 23h59 de 10 de abril, mediante a realização de cadastro no site . O valor da taxa é de R$ 40.

Remuneração: durante o curso, é de R$ 1.398.

Local: Vila Velha, Fortaleza, Florianópolis e Olinda (PE)

FUZILEIROS NAVAIS

Vagas: 960 para jovens do sexo masculino no Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. São 720 vagas para estudar no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (Ciampa), no Rio de Janeiro (RJ), e 240 no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (Ciab), na capital federal.

Registros: idade entre 18 e 21 anos (em 30 de junho de 2023) e ensino médio completo.

Inscrições: até 24 de março, na página até 24 de março, na página www.marinha.mil.br/cgcfn . A taxa é de R$ 40.

Remuneração: os aprovados serão matriculados como aprendiz-fuzileiro naval, com direito a remuneração de R$ 1.300, alimentação, uniforme e assistências médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Local: Rio de Janeiro e Brasília.

CADETES DO EXÉRCITO

Vagas: 440, sendo 400 vagas para o sexo masculino e 40 vagas para o sexo feminino.

Requisitos: ter o ensino médio completo; idade entre 17 e 22 anos completos até o dia 31 de dezembro do ano da matrícula; altura mínima de 1,60m para os candidatos do sexo masculino e 1,55m para as candidatas do sexo feminino.

Inscrições: até 23 de maio de 2022, exclusivamente via internet, por meio do até 23 de maio de 2022, exclusivamente via internet, por meio do site da Escola Preparatória de Cadetes . A taxa é de R$ 100.

Remuneração: no primeiro ano do curso fica em torno de R$ 1.300. Depois de formados, já como segundo-tenente, os militares recebem aproximadamente R$ 7.500, de acordo com a tabela de vencimentos das Forças Armadas.

Local: Campinas (SP) e Resende (RJ).

POLÍCIA MILITAR DO ES

Vagas: 1.111 oportunidades serão destinadas a postos da Polícia Militar, distribuídas da seguinte maneira: 1.000 para soldados, 30 para soldados auxiliares da saúde, 22 para soldados músicos, 20 para oficiais médicos, 20 para oficiais dentistas, 10 para oficiais enfermeiros, 5 para oficiais farmacêuticos ou bioquímicos, 2 para oficiais médicos veterinários e 2 para oficiais músicos.

Requisitos: nível médio ou superior.

Remuneração: para soldados, a remuneração é de R$ 3.388,78, após a incorporação, já para os oficiais, os ganhos chegam a R$ 8.597,84.

Situação: O edital da corporação está previsto para ser publicado em março e o Instituto AOCP foi o escolhido para elaborar o documento.

CORPO DE BOMBEIROS DO ES

Vagas: 120 para soldados.

Requisito: nível médio

Situação: o concurso será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). O processo da seleção se encontra sob análise final da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Remuneração: inicial é de R$ 2.778,43.

POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE

Vagas: 78 para oficiais da área da saúde.

Requisito: nível superior, com pós-graduação ou residência na especialidade na respectiva área, ter, no mínimo 1,65m de altura, se for do sexo masculino e para o sexo feminino, no mínimo 1,60m de altura, CNH no mínimo na categoria "B", estar quite com as obrigações eleitorais e militares, dentre outros requisitos que constam no edital.

Inscrições: até as 16h do dia 17 de fevereiro de 2022, exclusivamente via internet por meio do até as 16h do dia 17 de fevereiro de 2022, exclusivamente via internet por meio do site do Instituto Consulplan. A taxa é de R$ 188.

Remuneração: R$ 9.392,35.

POLÍCIA MILITAR DE RONDÔNIA

Vagas: 20 para oficiais.

Requisito: nível superior.

Remuneração: R$ 8.387,77.

Situação: O Cebraspe foi a empresa escolhida para organizar o certame.

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Vagas: 2.100 vagas para soldado.

Requisito: nível superior.

Remuneração: R$ 5.245,41.