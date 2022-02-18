Carnaval: veja cidades do ES que vão dar folga para os servidores

Praias da Sereia e da Costa, em Vila Velha, ficaram cheias no feriado Crédito: Ricardo Medeiros

Mesmo sem a realização das festas de rua, porém, vários órgãos públicos decidiram manter o ponto facultativo para os dias de folia, garantindo a folga dos servidores apesar do carnaval não ser considerado um feriado.

Entre as prefeituras de cidades do Espírito Santo, boa parte também já decidiu pelo ponto facultativo, seja apenas na terça-feira de carnaval ou de segunda a quarta. Outras, porém, ainda não bateram o martelo sobre as folgas. Confira abaixo.

VITÓRIA: ponto facultativo

A Prefeitura de Vitória manteve o ponto facultativo do dia 28 de fevereiro (segunda-feira) e 1º de março (terça), conforme decreto n° 20.446, publicado no Diário Oficial de quarta-feira (23) . Na quarta (2), o expediente será normal.

VILA VELHA: ponto facultativo

A Prefeitura de Vila Velha informou que, como previsto no calendário municipal, publicado em 23 de dezembro, os dias 28/02, 01/03 e 02/03 serão pontos facultativos.

CARIACICA: ponto facultativo

A Prefeitura de Cariacica informou que o ponto facultativo do carnaval está mantido no dia 28 de fevereiro, no dia 1º de março e no dia 02 de março.

LINHARES: não respondeu

A Prefeitura de Linhares não respondeu se há decisão sobre ponto facultativo de carnaval.

ARACRUZ: ponto facultativo

Em Aracruz será ponto facultativo nas repartições públicas durante o carnaval deste ano. Nos dias 28/02, 01/03 e 02/03 apenas serviços essenciais funcionarão em esquema de plantão, segundo o decreto Nº 41.103/2022.

GUARAPARI: ponto facultativo

A Prefeitura de Guarapari respondeu que haverá ponto facultativo apenas na terça-feira (01/03).

VIANA: ponto facultativo

A Prefeitura de Viana afirmou que o município já publicou todos os pontos facultativos do ano de 2022, no Diário Oficial dos Municípios, mas a administração pode rever a qualquer momento. Assim sendo, estão mantidos como ponto facultativos por enquanto os dias 28 de fevereiro, 1º e 2 de março.

SERRA: sem definição

A Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Serra disse que ainda analisa a manutenção ou não do ponto facultativo do carnaval.

SANTA LEOPOLDINA: ponto facultativo

O município de Santa Leopoldina informou que terá ponto facultativo na terça-feira de carnaval, dia 1º de março.

COLATINA: ponto facultativo

A Prefeitura de Colatina informou que, segundo o Decreto Municipal nº 26.579 de 2022, foi estabelecido ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 28 de fevereiro, dia 1º de março e no dia 2 (até as 12h).

ANCHIETA: ponto facultativo

A Prefeitura de Anchieta manteve os dias 28/02, 01/03 e 02/03 como pontos facultativos.