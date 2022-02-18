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Após decisão do Estado

Carnaval: veja cidades do ES que vão dar folga para os servidores

Boa parte das prefeituras decidiu por conceder o ponto facultativo, seja apenas na terça-feira de carnaval ou de segunda a quarta. Outras, porém, ainda não bateram o martelo sobre as folgas; confira as decisões

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 19:30

Vinícius Brandão

Vinícius Brandão

Publicado em 

18 fev 2022 às 19:30
Praias da Sereia e da Costa, em Vila Velha, ficaram cheias neste feriado
Praias da Sereia e da Costa, em Vila Velha, ficaram cheias no feriado Crédito: Ricardo Medeiros
Com o aumento de casos da Covid-19, provocado pela variante Ômicron, várias prefeituras do Espírito Santo suspenderam as comemorações do carnaval de 2022, indo ao encontro da recomendação feita pelo governo do Estado em janeiro.
Mesmo sem a realização das festas de rua, porém, vários órgãos públicos decidiram manter o ponto facultativo para os dias de folia, garantindo a folga dos servidores apesar do carnaval não ser considerado um feriado.
governo do Estado, por exemplo, decretou ponto facultativo nos dias 28 de fevereiro (segunda-feira), 1 (terça-feira) e 2 (quarta-feira) de março. Com isso, a folga dos servidores estaduais vai emendar de sábado até quarta-feira, de 26 de fevereiro a 2 de março.

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Entre as prefeituras de cidades do Espírito Santo, boa parte também já decidiu pelo ponto facultativo, seja apenas na terça-feira de carnaval ou de segunda a quarta. Outras, porém, ainda não bateram o martelo sobre as folgas. Confira abaixo.

VITÓRIA: ponto facultativo

A Prefeitura de Vitória manteve o ponto facultativo do dia 28 de fevereiro (segunda-feira) e 1º de março (terça), conforme decreto n° 20.446, publicado no Diário Oficial de quarta-feira (23). Na quarta (2), o expediente será normal.

VILA VELHA: ponto facultativo

A Prefeitura de Vila Velha informou que, como previsto no calendário municipal, publicado em 23 de dezembro, os dias 28/02, 01/03 e 02/03 serão pontos facultativos. 

CARIACICA: ponto facultativo

A Prefeitura de Cariacica informou que o ponto facultativo do carnaval está mantido no dia 28 de fevereiro, no dia 1º de março e no dia 02 de março.

LINHARES: não respondeu

A Prefeitura de Linhares não respondeu se há decisão sobre ponto facultativo de carnaval.

ARACRUZ: ponto facultativo

Em Aracruz será ponto facultativo nas repartições públicas durante o carnaval deste ano. Nos dias 28/02, 01/03  e 02/03 apenas serviços essenciais funcionarão em esquema de plantão, segundo o decreto Nº 41.103/2022.

GUARAPARI: ponto facultativo

A Prefeitura de Guarapari respondeu que haverá ponto facultativo apenas na terça-feira (01/03).

VIANA: ponto facultativo

A Prefeitura de Viana afirmou que o município já publicou todos os pontos facultativos do ano de 2022, no Diário Oficial dos Municípios, mas a administração pode rever a qualquer momento. Assim sendo, estão mantidos como ponto facultativos por enquanto os dias 28 de fevereiro, 1º e 2 de março.

SERRA: sem definição

A Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Serra disse que ainda analisa a manutenção ou não do ponto facultativo do carnaval.

SANTA LEOPOLDINA: ponto facultativo

O município de Santa Leopoldina informou que terá ponto facultativo na terça-feira de carnaval, dia 1º de março.

COLATINA: ponto facultativo

A Prefeitura de Colatina informou que, segundo o Decreto Municipal nº 26.579 de 2022, foi estabelecido ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 28 de fevereiro, dia 1º de março e no dia 2 (até as 12h).

ANCHIETA: ponto facultativo

A Prefeitura de Anchieta manteve os dias 28/02, 01/03 e 02/03 como pontos facultativos.

Atualização

23/02/2022 - 6:04
Após a publicação desta matéria, as prefeituras de Cariacica e Vitória anunciaram mudanças nas regras. O texto foi atualizado.

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