Vila Velha proíbe festas e bloquinhos de rua durante o carnaval

Tradicionais nesta época do ano, as festas e os bloquinhos de carnaval não vão movimentar as ruas de Vila Velha em 2022. A proibição foi confirmada pela prefeitura nesta quarta-feira (23), após uma reunião que envolveu as secretarias municipais. O objetivo é colaborar com o combate à pandemia do coronavírus.
Recentemente, o município recebeu dois pedidos de eventos públicos. No entanto, as solicitações chegaram fora do prazo exigido por um decreto municipal, que determina que o protocolo seja feito com antecedência mínima de 30 dias para os de pequeno porte, e de 60 dias para os médios e grandes.
Além disso, a Comissão Municipal de Eventos (Comune) entendeu que a possível realização da programação não respeitaria as medidas qualificadas do risco moderado – no qual a cidade está atualmente classificada – e iria na contramão das recomendações já feitas pelo Governo do Estado.
"Serão irregulares as festas de carnaval que, porventura, aconteçam em espaços públicos de Vila Velha. A fiscalização vai atuar em eventuais concentrações, aglomerações e eventos não liberados, que desrespeitem a legislação estadual."
Já no que diz respeito aos eventos particulares, os organizadores precisam seguir a Portaria nº 020-R, publicada em janeiro deste ano pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). No risco moderado, que está em vigor em Vila Velha até, pelo menos, o próximo domingo (27), deve-se respeitar:
- Em espaços fechados, um público de até 1.200 pessoas, desde que esse número não ultrapasse 50% da capacidade máxima do local.
- Em espaços abertos, um público de até 2 mil pessoas, desde que esse número também não ultrapasse 50% da capacidade máxima do local.
Nos dois tipos de espaços, o comprovante de vacinação atualizado – conhecido como "passaporte da vacina" – também deve ser exigido na entrada. Caso o município de Vila Velha migre para o risco moderado no próximo mapa, os shows ficam proibidos a partir de segunda-feira (28).
Por outro lado, se a cidade passar para o risco baixo, a limitação de até 2 mil pessoas em eventos em locais abertos cai, sendo necessário apenas respeitar os 50% da ocupação máxima. Vale lembrar que o uso da máscara é obrigatório no Espírito Santo, independentemente do nível de risco.
Vila Velha proíbe festas e bloquinhos de rua durante o carnaval