O que funciona durante o período de carnaval na Grande Vitória

Mais uma vez, a folia na Grande Vitória teve alterações devido à pandemia de Covid-19. Diferentemente do ano passado, a maior parte das prefeituras decretou ponto facultativo nas próximas segunda, terça e quarta-feira (28, 01 e 02/03). Porém, muitos comércios vão funcionar em horário normal durante o carnaval.

Veja a seguir o horário de funcionamento de supermercados, shoppings, bancos e órgãos públicos municipais da Grande Vitória durante o carnaval.

SUPERMERCADOS

Extrabom, Extraplus e Atacado Vem

Todas as lojas da Grande Vitória funcionarão em horário normal.

Carone

Todas as lojas da Grande Vitória funcionarão em horário normal.

SHOPPINGS

Shopping Boulevard

De 26/02 a 02/03 (Sábado até quarta-feira)

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Extrabom: 10h às 22h

Cinema conforme a programação

Shopping Monstserrat

26/02 (Sábado)

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Detran: Fechado

Padaria Monza: 7h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 22h

27/02 (Domingo)

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Detran: Fechado

Padaria Monza: 7h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h

28/02, 01/03 e 02/03 (Segunda, terça e quarta-feira)

Lojas e quiosques: 9h às 22h

Detran: 8h às 17h

Padaria Monza:7h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 22h

Shopping Vitória

26/02 (sábado)

Lojas e stands: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 23h

27/02 (domingo)

Lojas e stands: 14h às 21h, facultativo das 13h às 14h e das 21h às 22h

Praça de alimentação: 11h às 22h

28/02, 01/03 e 02/03 (Segunda, terça e quarta-feira)

Lojas e stands: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 22h

Demais horários definidos pela operação:

Cinema: funciona conforme a programação

Centro Médico e Odontológico: informações (27) 3182-1000

Dermaskin Centro Estético: informações (27) 3300-7082

Academia: informações (27) 3010-3277

Shopping Moxuara

26/02 (Sábado)

Lojas: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 22h

OK Superatacado: 7h30 às 22h 27/02

27/02 (Domingo)

Lojas: 12h às 21h, facultativo das 11h às 13h

Praça de alimentação: 11h às 22h

OK Superatacado: 10h às 18h

28/02, 01/03 e 02/03 (Segunda, terça e quarta-feira)

Lojas: 10 às 22h

Praça de alimentação: 10h às 22h

OK Superatacado: 7h30 às 22h

Shopping Vila Velha

26/02 (Sábado)

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Lazer: conforme a programação

27/02 (Domingo)

Lojas e quiosques: 14h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Lazer: conforme a programação

28/02 (Segunda-feira)

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Lazer: conforme a programação

01/03 (Terça-feira)

Lojas e quiosques: 14h às 21h, facultativo das 10h às 14h e 21h às 22h

Alimentação: 11h às 22h

Lazer: conforme a programação

02/03 (Quarta-feira)

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Lazer: conforme a programação

Shopping Praia da Costa

26/02 (Sábado)

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 22h

27/02 (Domingo)

Lojas e quiosques: 14h às 20h

Praça de alimentação: 12h às 21h

28/02, 01/03 e 02/03 (Segunda, terça e quarta-feira)

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 22h

Shopping Jardins

28/02 e 01/03 (Segunda e terça-feira)

Lojas, lotérica e torre médica não funcionam

Praça de alimentação: 11h às 22h.

Cinema funciona conforme a programação no site

02/03 (Quarta-feira)

Lojas: 12h às 21h

Lotérica: 12h às 19h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Torre médica: 12h às 20h

Cinema funciona conforme a programação no site

Polo Moda Glória

28/02 e 01/03 (Segunda e terça-feira)

Facultativo - cada loja determina seu funcionamento

02/03 (Quarta-feira)

9h às 18h

BANCOS

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que, em razão de resolução do Banco Central do Brasil, o calendário de feriados bancários está mantido e, nos dias 28/02 e 01/03 (segunda e terça-feira), não haverá atendimento ao público nas agências. Já na Quarta-feira de Cinzas (02/03), o início do expediente será às 12h, no horário local, com encerramento em horário normal de fechamento das agências.

Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do atendimento ao público será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de funcionamento.

GOVERNO DO ESTADO

Os servidores do governo do Estado terão um feriadão de carnaval. Conforme publicado no Diário Oficial da última sexta-feira (18), o g overnador Renato Casagrande decretou ponto facultativo nos dias 28/02 (segunda-feira), 01/03 (terça-feira) e até as 12h do dia 02/03 (quarta-feira). A decisão vale para órgãos de administração direta e indiretas, excluindo instituições que desempenham serviços essenciais.

Do mesmo modo, as escolas estaduais não terão aulas nos dias contemplados pelo decreto de ponto facultativo. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), as aulas retornarão normalmente no dia 3 de março (quinta-feira).

PREFEITURAS

PREFEITURA DE VITÓRIA

Por conta do ponto facultativo do dia 28 de fevereiro (segunda-feira) e 1º de março (terça), período correspondente ao carnaval (conforme decreto n° 20.446, publicado no Diário Oficial desta quarta-feira 23 ), a Prefeitura de Vitória manterá os serviços em esquema de plantão. Na quarta (2), o expediente será normal.

Os munícipes podem se informar sobre variados serviços e obter informações pelo Fala Vitória 156. Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser realizado no aplicativo Vitória Online e no site da Prefeitura de Vitória . Por telefone, o atendimento é das 8 horas às 22 horas. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site , o atendimento é 24 horas por dia.

Saúde

Em Vitória, entre os dias 26 de fevereiro (sábado) e 1º de março (terça-feira), as unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas para atendimentos à população. Nesses locais, também serão realizados testes rápidos de Covid, mediante avaliação do profissional.

O Pronto-Atendimento (PA) de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas.

O plantão da Vigilância Epidemiológica também irá funcionar, das 8 às 16 horas, podendo ser acionado pelo telefone 3132-5019.

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também manterão o plantão 24 horas.

Educação

As unidades de ensino da rede municipal não terão aulas nos dias 28 de fevereiro, 1º e 2 de março. Na quarta (2), haverá expediente administrativo na Secretaria Municipal de Educação (Seme).

Assistência Social

Os abrigos da rede socioassistencial de Vitória, como o Abrigo Emergencial 24 horas, não param. O Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas) será realizado normalmente. Centro-Pop, que é a referência no atendimento às pessoas em situação de rua no município; Abrigo, Hospedagem noturna, Casa Lar para pessoas com transtorno mental, Albergue para migrantes, além do Serviço de Acolhimento Emergencial, também funcionarão.

Os Conselhos Tutelares montaram esquemas de plantão. Sábado (26): CT Maruípe: 98818-4511 ou 98818-4524. Domingo (27): CT Continental: 99766-6236 ou 99941-8202. Segunda (28): CT Centro: 98875-1705 ou 988184435. Terça (01): CT Maruípe: 98818-4511 ou 98818-4524

Disque-Silêncio

O Disque-Silêncio é um serviço da Prefeitura de Vitória que funciona todos os dias, 24 horas por dia. Os agentes atendem às reclamações dos moradores registradas no 156 (telefone ou aplicativo Vitória Online). Assim que a denúncia de poluição sonora é recebida, agentes de Proteção Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) vão ao local, verificam o nível de pressão sonora e adotam as medidas cabíveis, baseados na legislação.

Guarda Municipal

A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) vai manter a escala dos grupamentos de Trânsito e Proteção Comunitária no atendimento à população, por meio do 190, além de pontos base e patrulhamento em todos os bairros da capital.

Defesa Civil

A Defesa Civil de Vitória vai atuar normalmente em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98818-4432. Em caso de ocorrências graves, a equipe completa estará pronta para atuação na Capital.

PREFEITURA DA SERRA

O município decretou ponto facultativo para o município nos dias 28/02, 01/03 e 02/03, porém os serviços essenciais estarão funcionando.

Unidades de Saúde: as seis Unidades Regionais de Saúde (URS) Boa Vista, Feu Rosa, Jacaraípe, Novo Horizonte, Serra Dourada de Serra Sede; além das Unidades Básicas de Saúde de Jardim Carapina, Nova Almeida e Putiri estarão abertas, no dia 26 (sábado), das 8 às 16 horas, realizando ações de vacinação.

Vacinação em Família no shopping Montserrat: 26/02 (sábado), das 10 às 17 horas. Não haverá ação de 28/02 a 02/03 (segunda a quarta-feira). O serviço será retomado no dia 03 (quinta-feira), das 9 às 17h.

Testagem rápida para a Covid-19: das 7 às 19 horas, haverá testagem rápida para a Covid-19, sem agendamento, nas áreas externas das Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina e Castelândia, inclusive, nos dias de Carnaval.

RT-PCR no Laboratório Central Municipal: Fechado de 28/02 a 02/03 (segunda a quarta-feira). O serviço será retomado no dia 03 (quinta-feira).

Serviços funerários e abertura para visitação nos cemitérios municipais - Carapina, Jacaraípe, Nova Almeida, Pitanga, Santo Antônio e São Domingos (das 8h às 12h e 13h às 16h).

Meio Ambiente e Posturas: Disque-Silêncio: Telefone: (27) 99951-2321 (sexta-feira até meia-noite).

Fiscalização de Meio Ambiente: Telefone: (27) 99951-2321 (sexta-feira até meia-noite).

Fiscalização de posturas: Telefone: 99517-9126 (sexta-feira até meia-noite).

Programa Arca: O serviço de recolhimento de animais sem tutores que forem encontrados com ferimentos graves devido a atropelamentos ou outras formas de maus-tratos pode ser solicitado pelo WhatsApp, das 8 às 18 horas, por meio do número (27) 98166-0447.

Assistência Social: Plantão funeral: Telefone: 99934-4812 (das 8 às 20 horas). Serviço de Abordagem Social: Telefone: 99517-7869 (das 8 às 20h horas). Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP): Telefone: 3138-8648 (das 7 às 19 horas).

Defesa Social: Atividades operacionais da Guarda Civil Municipal, Guarda-Vidas e dos Agentes de Trânsito. Departamento de Operação de Trânsito: Telefone: 3252-3711 (das 7 às 21 horas). Defesa Civil: Telefone: 99938-9500 e 199 (Atendimento 24h).

PREFEITURA DE VILA VELHA

A prefeitura decretou ponto facultativo para o município nos dias 28/02, 01/03 e 02/03, porém, os serviços essenciais continuarão funcionando.

Projeto Praia Legal – Não funcionará nos dias 28/02, 01 e 02/03 por causa do ponto facultativo. Os serviços voltam normalmente no dia 03/03.

Vacinação - Terá vacinação por livre demanda no Centro Integrado, na Praia de Itapuã, de 9h às 15h, para o público acima de 5 anos.

Saúde – Os prontos atendimentos de Riviera da Barra, da Glória e de Cobilândia, além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente em regime de 24 horas.

Defesa Civil – Equipes estarão de plantão. Os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193.

Guarda Municipal – atuação normalmente. Os acionamentos podem ser realizados pelo telefone (27) 3219-9929

Posturas – Plantão fiscal: (27) 3369-9460

Serviço Especializado de Abordagem Social: Até as 22h, telefone: (27) 99717- 5012.

Conselho Tutelar (24 horas) – (27) 99892-2714;

Auxílio-Funeral (das 8h às 20h nos finais de semana e feriados) – (27) 99717-0868;

Serviços Urbanos – A coleta residencial vai funcionar normalmente.

Feiras Livres – Vão funcionar nos horário normais.

Gerência de Necrópoles - (27) 3388-4288 (Plantão)

PREFEITURA DE CARIACICA

O município também decretou ponto facultativo nos dias 28/02, 01/03 e 02/03. Nestes dias, apenas serviços essenciais estarão em funcionamento.

PA do Trevo de Alto Lage (que abriga os PAs adulto e infantil) - 24 horas;

PA de Bela Vista - 7 às 17 horas;

PA de Nova Rosa da Penha I - 7 às 17 horas;

Defesa Civil - 24 horas (em caso de emergências, os telefones de contato são 98831-6000 ou 199);

Conselho Tutelar de Cariacica - 24 horas nos fins de semana e feriados (os números do plantão são: 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302);

Serviços de varrição e limpeza nas principais vias do município;

Coleta de lixo domiciliar.

Atualização Quando o serviço do que funciona na Grande Vitória foi publicado, a Prefeitura de Vitória ainda avaliava a decisão sobre a ponto facultativo. O texto foi atualizado com as novas informações da gestão municipal da Capital.