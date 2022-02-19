Por conta da variante Ômicron e o aumento dos casos no Espírito Santo , o governo do Estado e as prefeituras capixabas, pelo segundo ano seguido, decidiram pela não realização das festas de carnaval de rua. Mas sem os eventos, novamente vem a pergunta: como ficam as folgas previstas no calendário oficial e quais os direitos do trabalhador?

Primeiramente, é preciso deixar claro que o carnaval não é um feriado. Dessa forma, as datas não estão no calendário oficial de feriados do Estado.

Segundo a advogada trabalhista Eliza Thomaz, os dias de comemoração são apenas pontos facultativos, com previsão em portaria do Ministério da Economia de 20 de dezembro de 2021

"Não é um direito do trabalhador nem obrigação do empregador a concessão de folga nestes dias, exceto nos Estados e municípios que decretaram feriado, ou se a convenção coletiva do setor prever a folga" Eliza Thomaz - Advogada trabalhista

Para que os dias de carnaval sejam reconhecidos como feriados, é necessário aprovação em lei, seja federal, estadual ou municipal.

Your browser does not support the audio element. Carnaval não é feriado: entenda como ficam as folgas no trabalho sem as festas

Não existe legislação federal neste sentido, mas alguns estados e municípios brasileiros têm leis específicas para isso. No entanto, esse não é o caso do Espírito Santo nem das prefeituras capixabas.

Calendário: folgas e feriado no carnaval não seguem uma mesma norma para todos os setores Crédito: Freepik/ @rawpixel.com

O que ocorre anualmente é a publicação de decretos, orientando ponto facultativo nesse período. A União, por exemplo, decretou que os dias 28 de fevereiro, 1 e 2 de março serão ponto facultativo para os servidores federais, sendo que, no dia 2 o ponto facultativo se encerra às 14 horas.

Eliza Thomaz explica, porém, que esses pontos facultativos tratam da folga apenas para os servidores públicos. Para a grande maioria dos trabalhadores da iniciativa privada, então, o carnaval é considerado dia normal de trabalho.

Assim sendo, se o empregador decidir abrir seu negócio com funcionamento normal, o trabalhador é obrigado a dar expediente, mas nada impede uma negociação.

"O ideal é negociar com o empregador a compensação desses dias futuramente. Você pode compensar na semana seguinte ou até 30 dias depois, sem exceder o limite de 2 horas extras diárias" Eliza Thomaz - Advogada trabalhista

Segundo a advogada trabalhista Ana Luiza de Castro, ainda existe a possibilidade de fazer a compensação desses dias não trabalhados antes do carnaval, ao longo do mês de fevereiro. Ou fazer um banco de horas de até 6 meses, para que essas horas não trabalhadas sejam pagas ao longo desse período.

“O banco de horas pela carteira de trabalho (CLT) vale por até 6 meses e essa negociação não precisa fazer via sindicato, então é uma forma do empregador liberar esses dias de descanso. A pessoa não trabalha no carnaval mas compensa antes ou depois” afirma.

Ana Luiza pontua que algumas categorias, por conta de convenção coletiva entre patrões e empregados, naturalmente não trabalham nos dias de carnaval por mais que o poder público não tenha uma lei estabelecendo o feriado.

Nestes casos, fica estipulado no acordo coletivo um percentual de pagamento de horas extras, caso o empregador decida que deve ser cumprido expediente.

As especialistas lembram que muitos empregadores fecham suas empresas durante os dias de folia, seja por que não sabem que não se trata de um feriado ou por não optarem por funcionar nas datas. Nesse tipo de situação, o empregado não pode ser cobrado depois para repor as horas ou ter descontado do seu salário esses dias.

TIRA-DÚVIDAS