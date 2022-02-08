Covid-19: em oito dias, mortes no ES já superam todo o mês de janeiro

"Nós reconhecemos que a pandemia continua impactando óbitos e não temos dúvidas que teríamos um desastre epidemiológico de proporções muito piores ao que já vivemos se não fosse a vacinação"

Durante a coletiva nesta tarde, a Sesa afirmou que o Estado vive uma fase de recuperação da curva de casos, apresentando redução na quantidade de contaminados e na proporção de testes que dão positivo. Em outras palavras, de acordo com o governo, o pico da quarta onda já teria ficado para trás.